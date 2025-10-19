Calcio Serie B – Possanzini applaude il Mantova: “Peccato non aver vinto, ma la squadra sta crescendo”

MANTOVA Il Mantova riprende da dove aveva lasciato. Con il Sudtirol è arrivato il secondo pareggio di fila dopo quello di Avellino. Come in Campania, anche al Martelli i biancorossi hanno dominato la gara senza però riuscire a concretizzare le diverse occasioni create. A fine gara mister Davide Possanzini, tornato a parlare dopo quasi un mese dall’ultima volta (era nel pre-gara di Mantova-Frosinone), applaude i suoi e si tiene stretto la prestazione. «Viviamo tutto intensamente. A volte ci sono emozioni positive e altre volte negative, ma l’abbraccio dopo il gol è stato significativo e fa piacere. Mi piace che i ragazzi siano contenti; sanno che stiamo attraversando un periodo non semplice in termini di risultati. Ci dispiace non riuscire a vincere, ma credo che sia ad Avellino che oggi (ieri, ndr) con il Sudtirol meritassimo di più. C’è stata sempre grande compattezza e serenità. Non bisogna soffermarsi a guardare solo la classifica, ma guardare anche la reazione di squadra. A volte agiamo di impeto e questo ci toglie lucidità. Il silenzio stampa è stato dettato dal fatto di creare gruppo e per far parlare le prestazioni. Spero però che la vittoria arrivi presto».

La strada è ancora lunga, ma l’Acm vista nelle ultime uscite è sulla retta via. «Sono contento – afferma – . A Castellammare, tolti i primi minuti, c’era poca fiducia rispetto ad ora. Ai ragazzi ho detto che siamo in convalescenza. Bisogna ritrovare fiducia mentale. Ho deciso di cambiare tatticamente per togliere giocatori dalla metà campo avversaria e attirarli a noi. Ho la fortuna di avere tanti giocatori che possono variare. Adesso manca solo il risultato finale. Dobbiamo lavorare e spingere per cercare anche l’episodio fortunato. Siamo sulla buona retta, e lo abbiamo dimostrato in campo. Abbiamo tirato tante volte in porta e concesso una sola occasione pericolosa».

Da rivedere la difesa, ancora imprecisa nel momento che conta. «Ho visto dei miglioramenti, soprattutto nelle preventive e nella reazione dopo aver perso palla. Sul gol eravamo piazzati bene; Bani poteva leggere meglio l’inserimento di Pecorino, ma non si è accorto di avercelo alle spalle. È stato un errore individuale, ma i miei difensori non hanno mai avuto reali pericoli se non quello. Ciò non toglie che dovevamo stare più attenti. Forse ci manca un pizzico di fiducia inconscia. Quando arriva la palla ci metti poco ad elaborare la soluzione migliore. Questo però succede quando sai di avere la classifica dalla tua. Nel nostro caso invece sappiamo che ogni palla pesa, è una questione mentale. In allenamento creiamo occasioni simili e averle riproposte in partita contro il Sudtirol mi rende orgoglioso e soddisfazione dei ragazzi».

«Siamo una squadra in difficoltà – conclude Possanzini – . Nelle ultime tre gare le avversarie hanno cambiato il loro approccio nel corso della gara. All’inizio hanno cercato di azzannarci, per poi arroccarsi in difesa. Dal canto nostro, stiamo cercando di capire il tipo di gara sin dall’inizio».