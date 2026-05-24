Calcio Serie B – Rinaudo saluta il Mantova: “Sinfonia perfetta, grazie a tutti”

MANTOVA L’ex ds del Mantova Leandro Rinaudo ha dedicato alla sua esperienza in riva al Mincio un lungo post su Instagram. Ecco una sintesi: “(…) La soddisfazione più grande è stata riuscire a unire, pezzo dopo pezzo, area dopo area, persona dopo persona, creando un gruppo capace di mettere il Mantova al primo posto nelle proprie priorità di vita. Ogni giorno abbiamo lavorato con professionalità, dedizione e attenzione ai dettagli, cercando di trasmettere a tutti coloro che hanno fatto parte di questo percorso la cultura del sacrificio, della responsabilità e dell’appartenenza. (…) Ma tutto questo non sarebbe stato possibile senza i tifosi. L’energia che si era creata allo stadio è stata qualcosa di straordinario. (…) La permanenza in Serie B è stata anche vostra. Alla fine abbiamo suonato una sinfonia perfetta, costruita sul lavoro, sull’unione e sul senso di appartenenza, raggiungendo un risultato che rimarrà per sempre nella mente e nel cuore dei tifosi del Mantova. Grazie Mantova, per questo straordinario capitolo della mia vita”.