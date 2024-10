Calcio Serie B: SAMPDORIA-MANTOVA 0-0 (aggiornamenti live)

GENOVA Buon pomeriggio dallo stadio Luigi Ferraris di Genova. Trasferta di prestigio per il Mantova, che torna ad affrontare in campionato la Sampdoria a 52 anni di distanza dall’ultimo incrocio (era la Serie A). I blucerchiati di mister Sottil sono reduci dalla vittoria per 5-3 a Cesena, i biancorossi dall’1-1 di Carrara. Possanzini deve fare a meno degli infortunati Mensah e Radaelli. Seguiremo il match con aggiornamenti in tempo reale. Restate connessi!

SAMPDORIA-MANTOVA0-0

SAMPDORIA (3-5-2): Vismara; Bereszynski, Romagnoli, Riccio; Venuti, Benedetti, Meulensteen, Kasami; Iannou; Tutino, Coda. A disp.: Ghidotti, Silvestri, Bellemo, Pedrola, Akinsanmiro, Borini, Giordano, Depaoli, Ferrari, Yepes, Vulikic, Sekulov. All.: Sottil.

MANTOVA (4-3-3): Festa; Maggioni, Brignani, Redolfi, Bani; Trimboli, Burrai, Wieser; Bragantini, Debenedetti, Ruocco. A disp.: Sonzogni, Solini, Fiori, Galuppini, Mancuso, Fedel, Panizzi, Artioli, Muroni, Cella, Aramu, De Maio. All.: Possanzini.

ARBITRO: Valerio Crezzini di Siena (assistenti: Di Iorio di Verbanio-Cusio-Ossola e Arace di Lugo di Romagna; addetto al Var: Maggioni di Lecco)

RETI:

NOTE:

Primo tempo

1′ Samp pericolosa dopo nemmeno un minuto con Coda che serve Kasami il quale si beve Brignani con un dribbling e impegna Festa con un diagonale.

1′ La partita è cominciata.

Pre-gara

Sampdoria nella classica casacca blucerchiata, Mantova in maglia gialla. Sarà la Samp a battere il calcio d’inizio.

Gramde atmosfera allo stadio di Marassi. Circa 25mila i presenti, giornata nuvolosa ma calda. Nel Mantova la sorpresa è Wieser titolare. Campo in perfette condizioni, si attende l’ingresso in campo delle squadre.