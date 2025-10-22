Calcio Serie B – Tegola sulla difesa dell’Acm: Mantovani out per due mesi

MANTOVA Tegola sulla difesa del Mantova: Valerio Mantovani ha chiuso il suo 2025. Gli esami strutturali cui è stato sottoposto hanno evidenziato una lesione al polpaccio, all’altezza del tricipite surale. Mantovani, che aveva già saltato il recente match col Sudtirol, sarà quindi indisponibile per almeno altre 10 partite, ovvero quelle che il Mantova disputerà da qui a fine dicembre. Poi si vedrà. Un’autentica beffa per il calciatore, che si è infortunato nel corso di un allenamento calciando semplicemente il pallone, senza alcun contrasto. Mantovani, classe 1996, con quasi 200 presenze all’attivo in Serie B, rappresenta per l’Acm uno degli acquisti di grido della scorsa estate. È stato prelevato dall’Ascoli e col club di viale Te ha firmato un contratto triennale. Lo scorso anno era in prestito al Bari, e proprio i pugliesi saranno i prossimi avversari del Mantova domenica al San Nicola, dove Valerio sarebbe tornato da ex. Il suo approccio con l’Acm è stato un po’ complicato: tra i migliori in campo contro il Pescara, ha tradito qualche difficoltà nelle altre partite.

Il Mantova non tornerà comunque sul mercato. Il reparto arretrato dispone di altri quattro difensori centrali in grado di affiancare il titolare Stefano Cella. Uno, Alessio Castellini, lo ha già fatto con ottimi risultati nelle ultime due partite, contro Avellino e Sudtirol. All’occorrenza c’è sempre pronto Tommaso Maggioni, giocatore che nei suoi due anni in biancorosso ha dimostrato una spiccata duttilità. E poi ci sono altri due elementi finora mai visti all’opera: Tommaso Pittino e Senan Mullen, entrambi classe 2005. Secondo e terzo portiere a parte, sono gli unici biancorossi a non essere ancora stati impiegati da Davide Possanzini. Pittino, scuola Genoa, è proprio un difensore centrale di ruolo. L’irlandese Mullen, invece, era destinato alla fascia sinistra, ma nella sua esperienza al Torino è stato più volte impiegato al centro della difesa.

Nel frattempo, il Mantova ha ripreso gli allenamenti al Sinergy Center per preparare il match di domenica a Bari (ore 17.15). Allarme rientrato per Castellini e Flavio Paoletti, usciti affaticati dalla partita col Sudtirol. Il programma settimanale prevede una doppia seduta per oggi, allenamenti mattutini domani e venerdì, rifinitura sabato pomeriggio. Al termine, decollo da Montichiari destinazione Bari. La squadra rientrerà a Mantova domenica sera, anche perchè mercoledì dovrà di nuovo scendere in campo, al Martelli contro il Catanzaro (ore 20.30). Nemmeno questa settimana sono previste interviste o conferenze stampa. Scelta discutibile. Speriamo, se non altro, che serva a qualcosa.