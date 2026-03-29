Tamburello – E’ subito Solferino-Cavrianese. Castellaro per il colpo ad Arcene

Mantova Prende il via oggi il massimo Campionato Open. Il 113° dal primo disputato nel 1896, con dieci squadre al via e il Castellaro, detentore del 112° titolo, a difendere lo scudetto conquistato un anno fa a San Paolo d’Argon dall’assalto di altre tre squadre mantovane Cavrianese, Ceresara e Solferino, dalle bergamasche Arcene, Castelli Calepio e Dossena, dalle veronesi Bardolino e Valgatara e dalla trentina Segno. Confermata anche quest’anno la formula play off con le prime quattro squadre classificate al termine del girone di ritorno, che si affronteranno con semifinali di andata e ritorno nei primi due weekend di agosto, con primo incontro in casa della squadra peggio classificata e accoppiamenti 1ª-4ª 2ª-3ª. Finalissima prevista tra il 13 e 15 agosto. Previste due retrocessioni. Parteciperanno alla Coppa Italia tutte le squadre iscritte, tra inizio agosto e il mese di settembre, suddivise in due gironi da cinque squadre ciascuno ed incontri di sola andata, con finalissima tra le prime dei gironi fissata per il 27 settembre. Ma parliamo della prima giornata: i campioni d’Italia in carica del Castellaro, profondamente rinnovati e con meno ambizioni, faranno visita al forte e confermato Arcene, che parte con i favori del pronostico. Subito derby per il Solferino, detentore di Coppa Europa, Coppa Italia e Supercoppa e tra i favoriti per i massimi traguardi stagionali, che attende la visita della Cavrianese, squadra rinnovata e da valutare in queste prime uscite. Pochi dovrebbero essere i problemi per l’ambizioso Dossena, forte degli inserimenti in organico di Yohan Pierron, Federico Merighi e Gabriele Weber, in casa del Bardolino, così come per il Ceresara, che accoglie tra le proprie file Davide Gozzelino, nell’ospitalità al neopromosso Valgatara. A chiudere lo scontro tra l’altra neopromossa Castelli Calepio e il ripescato Segno. Tutte le gare alle ore 15.

Serie B – Dieci le squadre al via. Il Cereta, unica mantovana, fa visita al Fontigo (ore 15).