Calcio Serie B – Verso Mantova-Pescara: l’unico successo biancorosso al Martelli firmato Caridi-Graziani

MANTOVA In campionato, Mantova e Pescara si sono incrociate soltanto tre volte. La prima nella stagione 1957-58 in Serie D. Annata trionfale per l’Ozo di Mondino Fabbri, che vinse il campionato ottenendo la promozione in C. Stesso traguardo per il Pescara, terzo classificato. Ma la sfida al Martelli, giocata il 17 novembre 1957, non offre granchè e finisce 0-0.

Quasi 50 anni dopo siamo nel primo campionato di B con Fabrizio Lori presidente. Mantova-Pescara si gioca all’ultima giornata (28 maggio 2006) e non ha alcun valore perchè l’Acm è già qualificata per i play off, mentre gli abruzzesi sono salvi: altro 0-0. Più emozionante il terzo e ultimo incrocio al Martelli, il 16 settembre 2006, seconda di campionato: dopo l’1-1 dell’esordio ad Arezzo, il Mantova di Mimmo Di Carlo ottiene una bella vittoria in rimonta con il rigore di Caridi e il gol di Graziani a ribaltare il vantaggio firmato da Ferrante. Mantova e Pescara si sono affrontate più di recente in Coppa Italia (2019), ma allo stadio Adriatico.