Calcio Prima Categoria – Melara: “La Dinamo Gonzaga un’incognita. Sarà l’anno zero”

GONZAGA Prosegue spedita la preparazione della Dinamo Gonzaga in vista dell’ultima amichevole di domani. I biancorossi scenderanno in campo a Bondanello, a partire dalle 18, per il torneo Birra Kozel – Ghidoni Bevande in un triangolare con Moglia e Novese. «Giocheremo gare da 45’ – spiega mister Matteo Melara – . Sfrutteremo l’occasione per allenarci e migliorare determinate cose. Speriamo di disputare buoni test per iniziare nel migliore dei modi la settimana tipo che anticipa le partite ufficiali. Sono contento soprattutto perché vedo che i ragazzi si applicano molto e lavorano con intensità e tanto impegno. Abbiamo avuto però diversi contrattempi fisici che non mi hanno permesso di testare la rosa al completo. Spero di averli presto a disposizione».

«Del mercato sono soddisfatto – prosegue – . La società sta facendo tanti sforzi. Lavoro con quello che ho a disposizione per dare una mano ai ragazzi ad essere tranquilli e sereni. No ho mai voluto e mai vorrò di più». Prima di tuffarsi in campionato, la Dinamo riceverà in Coppa domenica 7 il Suzzara, mentre il 10 scenderà in campo a Roncoferraro contro la Serenissima. «Sfrutterò queste partite per sistemare alcuni aspetti tecnici e tattici. L’importante è inserire i nuovi come Marangi e Bozzolini che non ho potuto vedere all’opera per problemi fisici. Vogliamo crescere e fare esperienza». Per la prima volta nella sua storia la Dinamo affronterà un campionato di Prima Categoria.

«Siamo un’incognita – conclude il tecnico Melara – . Dovremo giocare con intensità, attenzione e umiltà. Puntiamo a fare bella figura su tutti i campi. Per noi questo sarà l’anno zero in cui dovremo fare delle valutazioni per capire se possiamo stare in alto, a metà o lottare per salvarci. Ci sono almeno sette squadre attrezzate e di alto livello. Più che ad una Prima assomiglia alla Promozione. Il 14 esordiremo con il Gonzaga, una gara molto sentita. Sono tutte sfide da 3 punti, ma un derby è sempre una partita diversa dalle altre. Dal canto nostro però ci teniamo a fare bene».