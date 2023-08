Calcio Serie C – Alla scoperta dei nuovi volti del Mantova. Maggioni: “Che orgoglio giocare qui. Obiettivo? Portare i tifosi allo stadio”

Mantova E’ stato tra i protagonisti della vittoria contro il Brescia. Tommaso Maggioni, insieme ai suoi compagni, sta iniziando ad ambientarsi in questa nuova realtà. La sfida del “Cappelletti” ha messo in luce un Mantova che quest’anno può regalare ai suoi tifosi tante gioie. «La partita con il Brescia è stata giocata con la mentalità giusta. Fin dal primo minuto. E’ la mentalità che ci servirà in ogni gara e anche durante la settimana per continuare a migliorarci». Domenica, nella prima gara al “Martelli” della stagione, c’è stato il primo impatto con tanti tifosi al seguito. «Un impatto importante – dice -. So cosa rappresenta Mantova a livello calcistico. E quando ho saputo di questa possibilità, non ho esitato un attimo ad accettare. E’ stato davvero bello vedere subito tanti tifosi al seguito con grande trasporto e speriamo sia così anche in campionato. I tifosi hanno mostrato grande attaccamento». Il tema del momento è un po’ questo. Entusiasmo generale del popolo biancorosso, dopo un’annata pessima culminata con la retrocessione. «Quello che stiamo vivendo adesso non è assolutamente banale e deve dare forza a noi per andare avanti. Speriamo che i tifosi possano essere sempre di più in futuro. Il 12° uomo può fare la differenza». Mantova al lavoro per trovare una sua identità di gioco. Qualcosa di buono si è già visto: «Stiamo portando avanti quello che ci propone il mister da inizio stagione. Dovremo essere bravi a farci trovare sempre pronti. Obiettivi? Niente ragionamenti a lungo termine».