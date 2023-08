Calcio dilettanti – Castellana spietata (3-1), ma l’Asola non demerita

ASOLA Tra Castellana e Asola, sempre due gol di scarto. Come nei play off di Promozione lo scorso 13 maggio, anche ieri sera l’amichevole allo Schiantarelli ha dato un risultato simile. Allora finì 0-2, il test agostano 1-3. Differente categoria stavolta, è vero, ma a tratti si è vista una partita vera, con entrambe le formazioni che hanno fatto vedere cose interessanti. I biancorossi, non hanno demeritato, specialmente nel primo tempo, trovando però il gol soltanto nel finale. Però hanno creato una discreta mole di occasioni, che negli impegni ufficiali occorrerà capitalizzare.

Sono proprio i ragazzi di Franzini a partire meglio, creando la prima chance al 7’: cross di Bovi e stacco di Moreni, che però termina alto sopra la traversa della porta di Lancini. Si fa vedere la Castellana subito dopo (11’), con la conclusione di Gola, parata da Somenzi. Al quarto d’ora passano in vantaggio i giocatori di Arioli: a battere l’estremo di casa è un tiro di Beltrami, deviato da Beretta. La reazione asolana si materializza nel finale di tempo, quando Lancini salva letteralmente la propria porta sulla violenta conclusione dai 30 metri di Bovi, servito da Levorato. Palla deviata in angolo.

Nel secondo tempo ci si aspetterebbe nuove sortite asolane, ma la Castellana cala gli assi e prende il largo: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, al 50’, Faye Pape segna lo 0-2. Due minuti dopo, una terrificante punizione dello specialista Menolli, si schianta sull’incrocio dei pali. Al 55’ Burato avrebbe l’occasione di accorciare le distanze, ma perde l’attimo e calcia fuori. La girandola di cambi non annacqua la qualità dei giocatori (buon segno, in prospettiva) e le emozioni proseguono. Ancora Asola vicino al gol al 70’: grandissimo contropiede di Chitò, palla a Motta che spedisce alto. Ma è Menolli a far scorrere i titoli di coda di questa vivace amichevole: se prima il talentuoso centrocampista aveva fallito il bersaglio su punizione, al 75’, al secondo piazzato, al limite dell’area, non lascia scampo al portiere, per lo 0-3.

L’Asola merita quantomeno il gol della bandiera e lo trova finalmente a tempo scaduto, quando Torreggiani lancia Burato, che salta il portiere e insacca, fissando il definitivo 1-3.

Soddisfatto a fine gara patron Tozzo: «Buon primo tempo, a fare la differenza la qualità dei singoli della Caste». «Buona sgambata – ribatte mister Arioli -, un test utile nel nostro percorso di preparazione».