Calcio serie C – C’è Cesena-Mantova. Troise: “Pronti a dare tutto, servirà una grande partita”

Mantova E’ un Emanuele Troise più rilassato quello che si è presentato ieri in sala stampa al “Martelli”, a poche ore dal match di questa sera contro il Cesena. Conscio probabilmente di aver portato la nave in porto due volte: prima con la salvezza e poi con l’accesso ai play off. Certo, quella di questa sera non sarà una gita fuori porta. Il Mantova a Cesena ci vuole provare. «Arriviamo a questa gara con il giusto equilibrio – spiega il tecnico biancorosso -. La squadra ha avuto modo di recuperare bene con il giusto entusiasmo, ma allo stesso tempo contenuto, perchè andremo ad affrontare un avversario molto forte. La posta in palio è alta, ma faremo di tutto per passare il turno». E per poter giocare di nuovo mercoledì nella sfida contro la vincente di Matelica-Sambenedettese, il Mantova ha un solo risultato su tre: la vittoria. «Ci sarà pressione – spiega Troise – ma questa condizione di partenza ci servirà anche da stimolo. La cosa importante sarà gestirci in modo equilibrato». Negli occhi di tutti i tifosi del Mantova c’è ancora la gara del match di ritorno in campionato. Una partita ben giocata contro un Cesena sottotono. Inutile dirlo, quella di questa sera sarà una gara di tutt’altro tenore. «Quella fu una gara condizionata da tanti fattori. Mi aspetto un match diverso, anche nel risultato ovviamente, e dovremo essere più incisivi in attacco». Il Cesena potrebbe giocare sulla difensiva, ma Troise non si fida. «E’ una squadra completa e abile in tutte le situazioni di gioco. Si difende bene e ha individualità importanti per attaccare. Non penso che vada a snaturarsi». Quante possibilità di passare? «Non saprei. Si parte dallo 0-0 e dovremo fare la nostra partita, ovvero giocare cercando di prendere l’intera posta in palio». Infine un pensiero per il patron Maurizio Setti. «Lo ringrazio per le belle parole spese e per la fiducia. Appena arrivato ho sempre detto che, insieme al mio staff, avrei fatto di tutto per centrare l’obiettivo. Lo ringrazio anche per le scuse, ma sono eccessive. E’ stato un anno particolare, ma ha saputo gestire al meglio le situazioni».