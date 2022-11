Calcio Serie C – C’è Mantova-Piacenza: pranzo con la Curva Te, poi tutti insieme allo stadio

Mantova Quello di domani sarà un lungo pre partita per i tifosi virgiliani. La Curva Te ad inizio settimana, tramite la propria pagina facebook, ha creato un evento per chiamare a raccolta tutti i tifosi biancorossi per pranzare insieme e andare poi allo stadio a seguire la gara contro il Piacenza (inizio ore 17.30). Gli ultras si sono dati appuntamento a Lunetta nella sede dell’Ass. XXIV Marzo in viale Campania per un pranzo a base di pane e cotechino. Niente di meglio per mitigare il primo freddo dell’anno e prepararsi alla gara col Piacenza. Una sfida tra l’altro molto sentita da ambo le tifoserie tra cui non scorre buon sangue. Il momento attuale delle due squadre non è certamente dei migliori, ma la rivalità sportiva di sicuro non si è assopita. La Curva Te è sempre più attiva con diverse iniziative per creare sempre maggiore seguito attorno alla squadra biancorossa, anche se il momento è sicuramente poco incoraggiante.