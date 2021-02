Calcio Serie C – Contrordine Mantova: nessun innesto (per ora)

MANTOVA Il Mantova non torna sul mercato, almeno per il momento. L’idea era effettivamente stata presa in considerazione già dopo lo 0-6 col Padova. La sconfitta di Perugia sembrava aver rotto ogni indugio. A maggior ragione dopo l’uscita dalla lista del difensore Mirko Esposito, che di fatto ha liberato un posto. In viale Te hanno valutato se fosse il caso di intervenire, specialmente a centrocampo, pescando dalla cerchia degli svincolati. Ma la ricerca è stata presto abbandonata. Qualche giocatore d’esperienza e con una dignitosa carriera alle spalle si può anche trovare, ma generalmente si tratta di atleti fermi da troppo tempo (spesso un anno intero, considerando lo stop prematuro della scorsa stagione). Giocatori che, dunque, necessiterebbero di ulteriore tempo per ritrovare la forma migliore e inserirsi nei meccanismi della squadra. Insomma per ora, giurano in viale Te, si va avanti così: a mister Troise il compito di cavare il meglio dal materiale di cui dispone.

Però quel posto libero in lista rimane. E non certo per caso. Le prossime partite forniranno altri indizi su come sia opportuno muoversi.