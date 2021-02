Basket A2 – Staff in campo a Casale Monferrato (ore 18): è la prima di tre trasferte in otto giorni

MANTOVA Archiviata in fretta e furia l’importantissima vittoria nel derby contro la Tezenis, seconda consecutiva dopo il cambio di allenatore, la Staff inizia quello che in America chiamerebbero road trip: un piccolo ciclo di trasferte consecutive. Per l’esattezza tre, e si comincia alle 18 di oggi sul parquet di Casale Monferrato, cui seguiranno i viaggi a Treviglio (domenica) e Milano (mercoledì 17). La successiva gara interna con Orzinuovi è stata invece posticipata al 3 marzo.

Gli Stings stanno vivendo il momento più felice dall’inizio della stagione e vogliono ovviamente sfruttare l’abbrivio per migliorare la propria classifica e iniziare a dare continuità a risultati e prestazioni. «Quando facciamo le cose insieme, siamo attenti e concentrati, possiamo vincere le partite – afferma coach Gennaro Di Carlo – questa consapevolezza adesso ci deve portare a migliorare, evitando quelle pause in cui l’avversaria si inserisce e può creare un break. La squadra può ancora crescere tanto. Dobbiamo concentrarci su una partita per volta. Vedo che nelle prossime tre gare in trasferta, nella visione più globale, ci sono tre possibilità di vittoria soprattutto se continuiamo con questa energia e voglia di fare bene le cose insieme con la difesa in primis, le chances di vincere aumentano. Quindi, a cominciare dalla partita contro Casale Monferrato, mi aspetto continuità sotto il profilo dell’atteggiamento e della mentalità, facendo anche quel passo avanti di cui parlavo. Loro sono una squadra con una struttura molto chiara – prosegue il coach degli Stings – con un’organizzazione molto precisa sia in attacco che in difesa. Giovane ma scaltra, furba e con gerarchie molto precise. Sarà una gara nella quale dovremo essere molto accorti e lucidi nell’esecuzione».

«Dobbiamo sempre partire dai fondamentali – aggiunge la guardia Christian James – partendo dalla difesa per poi avere energia in fase offensiva. Contro Casale Monferrato dovremo avere la stessa mentalità avuta nelle ultime due gare, partire dal buon atteggiamento difensivo per poi essere efficaci in transizione. Dobbiamo concentrarci su una partita per volta, avremo una grande opportunità e dobbiamo approfittare del nostro vantaggio».

Stings al completo, mentre Casale dovrà fare a meno di Donzelli e Redivo.