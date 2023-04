Basket serie A2 f – San Giorgio batte Trieste e riagguanta l’ottavo posto

Trieste Missione compiuta. Il MantovAgricoltura San Giorgio, senza Llorente, espugna Trieste e si riporta all’ottavo posto, staccando le locali nella corsa play off e superando Carugate (stessi 20 punti). In 4 in doppia cifra: Bottazzi (18 punti), Labanca (13), Orazzo (15) e Ianezic (10).

La posta in palio è alta, quindi partenza lanciata delle biancorosse che al 4’ di gioco sono 6-12 con due triple di Bottazzi e Orazzo e 8-15 ancora con una ispirata Bottazzi da 3. Trieste però non sta a guardare e in un amen aggancia le mantovane sul 19-19 con Miccoli, Bosnjak e una bomba di Streri. Ancora parità a 21, ma ecco il sorpasso delle locali con Miccoli e ancora Streri. San Giorgio reagisce e impatta 25-25 con tiro in sospensione di Ianezic, poi Orazzo sbaglia la tripla a 20’’ dalla sirena. Si riparte nel secondo quarto con Petronio (5 punti), Orazzo e Togliani che strascinano il MantovAgricoltura sul 29-34. Le ragazze di Purrone tengono il match in pugno e allungano sul + 8 (31-37) con ancora un tiro da tre. Questa volta è Ianezic a mettere la sua firma. Trieste comunque si mantiene vicino con 4 punti di Miccoli, ma non riesce a impensierire più di tanto le biancorosse. Streri firma il -5 e si va all’intervallo lungo (39-44). Si riparte e il MantovAgricoltura con Bottazzi da tre e Orazzo mette 9 punti tra sé e le locali. Bottazzi è in serata e ancora da oltre l’arco punisce Trieste per il + 10 a 5’28’’. Ma Sammartini, Streri e Bosnjak accorciano e spaventano le mantovane (56-60). Ci si gioca tutto nell’ultimo quarto. Bosnjak trova due triple si seguito per il sorpasso 62-60. Bottazzi risponde da tre e porta avanti il San Giorgio di 1, poi ancora una sua bomba taglia le gambe a Trieste che non riesce più a reagire: San Giorgio allunga e chiude 68-74.