Calcio Serie C – Il Mantova è la matricola che ha fatto più punti nell’andata: 29

MANTOVA Tra le nove squadre neopromosse dalla D, il Mantova è quella che ha totalizzato più punti al giro di boa: 29. E ora si trova all’interno della griglia playoff del girone B. Considerate le aspettative iniziali e gli obiettivi dichiarati, può essere considerato un cammino più che soddisfacente. E le altre matricole dalla C? Vediamo.

Lucchese La squadra toscana non se la passa bene. Attualmente è ultima nel girone A con 15 punti, alle spalle del Livorno. Anche in questo girone la classifica è molto corta e nel girone di ritorno può ancora succedere di tutto.

Pro Sesto-Grosseto Nel girone A troviamo anche la Pro Sesto e il Grosseto. Le due squadre viaggiano a braccetto a metà classifica a 25 punti e sono comunque a ridosso della zona playoff.

Legnago Passando nel girone B, il Legnago è stato ripescato in Lega Pro dopo il ritiro del Campodarsego. Ha 18 punti e nel girone d’andata, oltre a pareggiare con il Mantova, la formazione veronese ha fermato anche Triestina e Padova.

Matelica Per i marchigiani una buona partenza: vittoria all’esordio con la Triestina, poi con il Modena e pareggio con il SudTirol. Ora ha 25 punti, a -1 dalla zona playoff.

Foggia Per la formazione pugliese, ripescata in extremis, 28 punti, uno meno del Mantova (ma con una gara in meno). Nel girone C ormai comanda la Ternana e i pugliesi possono correre solo per i playoff.

Turris Appena sotto al Foggia c’è la formazione campana, con 27 punti in classifica e sempre in lotta per gli spareggi promozione.

Palermo Ci si aspettava qualcosa in più dai rosanero: 24 punti con 19 gol fatti e altrettanti subiti.