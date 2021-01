Palasport di Borgochiesanuova verso il San Lazzaro: ospiterà gli Stings

MANTOVA – Sono state aperte le buste per la gestione del nuovo palazzetto dello sport di Borgochiesanuova. Dovrebbe averla spuntata la Polisportiva San Lazzaro la cui offerta ha superato quelle del San Pio X e di una Ati, ovvero un’associazione temporanea di imprese, composta da Mantova calcio a 5, Virtus Abc basket, Pol. Andes, Ginnastica Airone.

Non c’è ancora l’ufficialità, in Comune parlano di verifiche ulteriori, ma le cose dovrebbero effettivamente stare così tanto che il San Lazzaro avrebbe già un accordo con la società di basket degli Stings, che nel nuovo palasport svolgerà quegli allenamenti e quelle eventuali amichevoli che al momento si disputano al Dlf.

La Polisportiva San Lazzaro torna quindi ad avere un punto fermo nel quartiere di Borgochiesanuova, dopo aver ceduto l’utilizzo dei campi da calcio al Comune, poi concessi al Mantova per la realizzazione di Mantovanello.