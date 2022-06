Calcio Serie C – Il Mantova prepara l’affondo per Iotti. Intrigo Monachello

Mantova Si avvicina l’inizio del mercato e in viale Te sono giornate davvero frenetiche. Venerdì 1° luglio potrebbe essere già una giornata di annunci ufficiali. Il primo nuovo acquisto del Mantova sarà il regista De Francesco. Con l’ex Avellino è già stato trovato l’accordo su tutto e il giocatore dovrà arrivare in sede nei prossimi giorni per firmare il contratto con la società virgiliana. Per quanto riguarda la situazione attaccante, ci vorrà ancora del tempo per capire se Monachello sarà un giocatore del Mantova oppure no. Il club virgiliano continua a ritenersi forte di un’offerta importante alla quale però non è ancora arrivata una risposta da parte del giocatore. Il tempo passa e questo non lascia pensare che la questione possa risolversi a stretto giro. Ecco quindi che il ds Battisti si è voluto cautelare bloccando Tumminello, giocatore dal passato prestigioso che in Serie C può fare la differenza. Anche su questo fronte è in corso una trattativa, le parti sembrano essere piuttosto avanti, ma non c’è ancora stato l’affondo finale. Affondo che potrebbe esserci invece per il difensore ex Ancona Luca Iotti. Battisti tra oggi e domani incontrerà il procuratore del giocatore per capire se ci siano già i margini per chiudere la trattativa. Per Iotti, nell’ultima stagione, 37 presenze nel Girone B. Un rinforzo per la difesa che potrebbe contare anche sul virgiliano Pilati. Il centrale biancorosso lo scorso anno è stato piuttosto sfortunato, ma quando impiegato, ha dimostrato di poter valere la maglia del Mantova e così la società ha deciso di puntare ancora su di lui. Il cartellino, come tutti sanno, è del Sassuolo e ora si attende solo il via libera da parte dei neroverdi, che potrebbe arrivare già entro questa settimana. Sempre per la difesa, il Mantova segue Ghislandi, un giovane dell’Atalanta che però ha tante richieste in Serie B. Ma in questo lungo e caldo mercato anche le suggestioni più improbabili potrebbero trasformarsi in sogni realizzabili. E’ il caso di Floriano. Il Mantova, qualora il giocatore non dovesse essere confermato dal Palermo, potrebbe farci un pensierino. Nonostante i 36 anni, ha dimostrato di essere ancora in grado di fare la differenza. E quindi, chissà che nel corso del mercato ci possa essere un avvicinamento al giocatore anche da parte del Mantova, che quest’anno vuole puntare su un attacco forte. Queste ad oggi le trattative sui cui è impegnato il Mantova e che segue anche mister Corrent, tornato ieri sera dalle vacanze. La prossima settimana potrebbe esserci anche la sua presentazione ufficiale, che sancirà l’inizio di una nuova era.