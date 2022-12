Calcio Serie C – Il mercato del Mantova si infiamma: nel mirino i bomber Bocalon e Simeri

Mantova Il mercato prenderà il via ufficialmente la prossima settimana, ma di fatto, nel calcio di oggi, è sempre aperto. Il Mantova in questa parentesi invernale vuole essere protagonista e punta a raggiungere i propri obiettivi nel minor tempo possibile, per poter permettere ai nuovi arrivati di integrarsi al meglio e velocemente nel gruppo che mister Corrent ha plasmato a partire dallo scorso luglio. Telefono rovente quello del diesse Alessandro Battisti. Sarà lui uno dei protagonisti principali in questo mese di trattative. «Siamo già al lavoro da molto tempo – ha specificato il direttore -. C’è un dialogo costante con allenatore e proprietà per cercare di rinforzare una squadra che finalmente ha trovato una sua identità». La vittoria contro il Sangiuliano ha dato vigore a tutto l’ambiente, anche se non ha cancellato le lacune di questa squadra. La società lo sa benissimo e sa dove intervenire. «Sicuramente ci muoveremo per un attaccante – dice Battisti – non sarà facile. Qui tutte le squadre vogliono un attaccante. Sarà davvero una roulette. Vedremo poi se ci sarà la possibilità di arrivare a qualche giocatore importante per la difesa. Una cosa è certa. Per chi arriva qui, Mantova deve essere la prima scelta. Indipendentemente dai valori tecnici, nelle scelte che andremo a fare, le motivazioni faranno la differenza».

Non si parla ancora di obiettivi, ma è ovvio che la classifica ora ha un aspetto ben differente e fa ben sperare: «Non voglio parlare di playoff, non perchè non siamo ambiziosi. Il nostro obiettivo deve essere quello di costruire qualcosa d’importante». Ancora non ci si sbilancia, ma intanto radiomercato lancia i primi nomi. Ad oggi uno dei più spendibile è quello di Riccardo Bocalon, attaccante classe ‘89, sicuramente un giocatore d’esperienza. Per lui quest’anno una stagione con tanti alti e bassi al Trento. Due gol segnati e tanta voglia di riscattarsi. Mantova è sicuramente una grande piazza, ma non basta. Per arrivare al giocatore veneziano c’è da battere la concorrenza di Novara e Renate. L’alternativa potrebbe essere Simone Simeri, attualmente al Monopoli dove ha realizzato una sola rete in 14 gare. Chissà che il ds Alfio Pelliccioni possa fare un regalo alla sua ex squadra. C’è chi arriva e c’è chi parte. Su questo fronte arrivano sempre più conferme della probabile partenza di Rodriguez, praticamente ai margini della squadra fin dal suo arrivo a causa di un ritardo di condizione e di un infortunio dal quale sta recuperando con fatica. Nelle prossime settimane si capirà se potranno esserci delle novità anche negli altri ruoli. In difesa, per esempio, dove si cerca un giocatore d’esperienza.