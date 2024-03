Calcio Serie C – Il Padova si salva in extremis. Ma chi se la ride è il Mantova

MANTOVA Per mezz’ora il Mantova ha sognato di mantenere i 7 punti di vantaggio sul Padova. Il Vicenza stava facendo un immenso favore agli uomini di Possanzini, grazie alla rete di Ferrari che al 57’ aveva sbloccato il punteggio nel super derby dell’Euganeo. Poi al 95’ la beffa, sicuramente per il Vicenza e in parte (minima parte) anche per il Mantova: conclusione da fuori area di Faedo, deviazione di un difensore e palla in rete. Padova-Vicenza è finita 1-1, in extremis. Il Padova ha ridotto a -6 lo svantaggio dalla vetta, ma rispetto al turno precedente si è ribaltato tutto: inerzia e umori. Il Mantova ne è uscito più forte, oltre che con due punti in più rispetto ai rivali e una partita in meno da giocare.

Insomma, Padova o no, quel che il Mantova si porta a casa da questo 30esimo turno è un formidabile carico di autostima. I due pareggi con Novara e Pro Vercelli avevano procurato un fisiologico timore dalle parti di viale Te, magari non dichiarato ma certamente presente. Il perentorio 4-0 rifilato ai veronesi (anche l’ampiezza del risultato conta) è un toccasana che consente ai biancorossi di affrontare al meglio le 8 partite che rimangono. A partire dalla trasferta di sabato a Crema, contro una Pergolettese reduce da due sconfitte consecutive, dopo che l’avvento di mister Mussa sembrava aver dato una svolta alla stagione dei gialloblù. La motivazione più forte del Mantova, oltre che quella di allargare ulteriormente il divario col Padova e avvicinarsi alla B, è di ritornare al successo in trasferta dopo le due frenate di Novara e Vercelli. Come con la Virtus, Burrai e compagni saranno guidati in panchina da Andrea Massolini, mentre Possanzini sarà in tribuna a scontare la seconda delle tre giornate di squalifica. Poco male: anche lo staff tecnico, in ogni sua componente, ha dimostrato finora una eccellente compattezza e unità d’intenti. Come il gruppo di calciatori, che contro la Virtus ha dato l’ennesima dimostrazione di competitività: 6 cambi tra una partita e l’altra non solo non hanno abbassato la qualità del gioco, ma hanno addirittura aggiunto freschezza, poi confermata dai subentrati.

Bene, anzi benissimo così. Non resta che spostare il mirino sulla Pergolettese. L’unico indisponibile sarà Brignani, che rientrerà fra un paio di settimane. Forse in tempo per festeggiare una conquista che in viale Te, a maggior ragione dopo il derby veneto di ieri sera, meriterebbero più di ogni altro.