Città pulita: giro di ispezione a Lunetta

MANTOVA L’operazione “Città pulita” non si limita alla sola area del centro storico. L’obiettivo dell’amministrazione comunale è infatti di estenderla ai quartieri, partendo da quello che nel tempo ha denunciato le maggiori criticità.

L’annuncio viene direttamente dall’assessore all’ambiente Andrea Murari che per giovedì 22 febbraio prossimo, a partire dalle ore 15, ha organizzato un tour ispettivo assieme ai tecnici di Mantova Ambiente, ma aperto anche a tutti i residenti di Lunetta, Frassino e Virgiliana.

«Ci vediamo giovedì 22 alle 15 davanti al centro “Aaron Swartz” a Lunetta – comunica Murari sui propri canali social –. Faremo una passeggiata nei quartieri con i responsabili dei servizi verde e igiene urbana di Mantova Ambiente, per verificare cosa serve per migliorare gli spazi pubblici. La passeggiata è aperta a tutti i cittadini che vogliono darci il loro contributo».

Il giro di ispezione rientra nel piano generale di restituire decoro alla città, anche attraverso un inasprimento delle sanzioni previste dal nuovo regolamento di igiene urbana e di Polizia locale. Per questo motivo l’assessore all’ambiente ha chiesto la presenza anche di una rappresentanza della Polizia locale «perché è fondamentale il loro lavoro per sanzionare chi abbandona rifiuti»; infrazione assai frequente nei viali di Lunetta, che comporta un grande dispendio di risorse “extra” per la rimozione dei rifiuti abbandonati dai “furbetti”.

«Entro l’estate – conclude Murari, che non considera questa se non come una tappa – vogliamo passare in tutti i quartieri perché è fondamentale toccare con mano i problemi e discuterne direttamente con chi ci abita. Aiutatemi a passare parola».