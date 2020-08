Calcio Serie C – L’addio di Altinier è un caso. Messaggio della Te al club: “Rispetto per le bandiere”

MANTOVA L’addio di Cristian Altinier ha fatto parlare e sembra essere diventato un caso. Un argomento che ha diviso la tifoseria. La maggior parte dei supporters biancorossi è amareggiata per l’addio di un giocatore mantovano, tornato per aiutare la squadra della città a ritornare nel calcio che conta. Ma tra questi c’è anche chi comprende la decisione della società, cioè quella di voler puntare su un giocatore con una carta d’identità differente. C’è anche chi questa decisione proprio non l’ha digerita. Gli ultras della Curva Te, la scorsa notte, hanno appeso uno striscione fuori dallo stadio per lanciare un messaggio alla dirigenza di viale Te. «Società senza riconoscenza. Le bandiere meritano rispetto». La società di viale Te in merito a questa presa di posizione da parte degli ultras non ha voluto replicare ufficialmente. Ormai la scelta è stata fatta e si dovrà guardare avanti. Tradotto: la società si adopererà per rimpiazzare l’ex attaccante del Mantova. Non solo lui, ovviamente, ma anche Scotto. Ad Altinier sono state fatte più proposte da parte della società, ma sembra di capire che l’idea del giocatore sia quella di continuare a giocare ancora. In settimana si era fatta avanti la Governolese e anche il Mantova Calcio a 5. A Mantova, di fatto, si sta verificando quanto sta accadendo anche da altre parti. Le società con questo nuovo regolamento sono costrette a volte a sacrifici importanti. E quello di Altinier rientra in questo caso. Non solo dal punto di vista sportivo, ma anche umano. Altinier nelle ultime 5 stagioni è sempre andato in doppia cifra. Forte di questi numeri, il bomberino di Cerese ha diversi estimatori in altri lidi. Tra le società interessate c’è il Legnago, pronto ad abbracciare il professionismo dopo l’addio del Campodarsego. E chissà che, ancora una volta, Altinier sia costretto a giocare contro il suo Mantova. Ma prima o poi il ritorno a casa ci sarà, magari con altri ruoli.