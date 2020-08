Pallavolo serie B – Sasdelli: “Gabbiano ancora più competitivo”

CERESE La cabina di regia del Gabbiano Top Team sarà ancora nelle mani di Giulio Sasdelli, alla sua seconda esperienza con i biancoblù. Prima di approdare a Cerese ha giocato a Conselice, Lugo di Romagna, Forlì e Ferrara. «Sono contento – afferma il palleggiatore – che la società mi abbia confermato e rinnovato la fiducia. Mi sprona a dare di più. Nella scorsa stagione mi sono trovato molto bene. Lavorando anche nell’azienda Gabbiano, che sponsorizza il Top Team, sarei comunque rimasto a Mantova».

Qual è il tuo giudizio sulla campagna acquisti e sui colpi che la dirigenza ha messo a segno?

«La mia opinione è molto positiva. Luca Bigarelli, Luca Catellani e Matteo Zanini sono tre ingressi di valore. Peccato non siano più con noi Emiliano Giglioli e Manuel Trentin, oltre a Manuel Bussolari che è approdato a Mondovì. Il roster sulla carta è ottimo, ma va comunque giudicato in partita. Era già competitivo la scorsa stagione; quando il torneo è stato interrotto eravamo nelle primissime posizioni e sarebbe stato interessante vedere a che punto saremmo arrivati. Se il girone sarà quello della scorsa stagione, sarà molto competitivo. Molte delle squadre avversarie affrontate si sono rinforzate, ma non da meno è il Gabbiano Top Team».

Per sostituire Giglioli nel ruolo di centrale la società fa molto affidamento su Flavio Amouah …

«E’ molto contento di essere stato confermato. In passato a Cuneo ha giocato in questo ruolo e non gli sarà difficile riadattarsi, dopo che negli ultimi anni ha fatto l’opposto. Ha entusiasmo ed è molto motivato a far bene. Guaresi e Tognazzoni hanno trovato in casa un rinforzo per il ruolo di centrale».

Parlaci del tuo ruolo e di cosa ti aspetti dalla nuova stagione…

«In primo luogo devo seguire le direttive degli allenatori. Il mio compito è quello di mettere nella migliore condizione i compagni per chiudere l’azione e creare problemi agli avversari: penso ai vari Bigarelli e Peslac, tanto per citare due miei compagni di squadra. E’ logico inoltre che per impostare il gioco ci vuole un’ottima ricezione. Comunque ripeto: fondamentale sarà seguire le richieste degli allenatori, gli ordini che vengono dati e sapere al contempo applicare gli schemi. Tutta la squadra è già carica: non si gioca da troppo tempo e non vediamo l’ora di tornare a farlo. Abbiamo tutti grande entusiasmo, tanta voglia di far bene ed essere competitivi anche in questa nuova stagione». La preparazione del Gabbiano Top Team inizierà, come ormai tradizione, all’Oasi Boschetto lunedì 24 agosto.