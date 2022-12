Basket serie A2 m – Casalvieri: “Staff, con Cento impatto ok: ripartiamo da lì”

Mantova Sembra difficile da credere che siano passate solo due settimane dalla più festosa domenica della stagione biancorossa: 27 Novembre, GP Arena con una buona cornice di pubblico e sul parquet una Staff capace di combattere e vincere una partita prestigiosa con la Fortitudo. In due settimane tre sconfitte su quattro partite, l’unica vittoria contro l’ultima della classe, hanno fatto subito rimettere la testa in apnea ai biancorossi, in attesa di uscire dalle zone difficili della classifica. I più ottimisti diranno che la classifica è corta e basta qualche vittoria per ritrovare slancio; quelli con la propensione a vedere il bicchiere mezzo vuoto che più o meno la stessa distanza è quella che conduce al tritacarne della fase a orologio, dove l’ambizione massima sarà quella di salvarsi la pelle e mantenere la categoria. La sconfitta con Cento, squadra solidissima che non ha fatto percepire l’assenza di due giocatori importanti del roster, ha vinto con autorevolezza a Mantova. Ogni partita lascia feedback positivi da cui ripartire e negativi da correggere, e il gm Gabriele Casalvieri traccia la linea tra questi due facce del match: «L’aspetto maggiormente positivo è stato l’approccio alla partita; ultimamente era un po’ un nostro tallone d’Achille e invece siamo riusciti a cominciare bene la partita e ad avere un impatto diverso. Abbiamo difeso e attaccato bene facendo anche tanti canestri. Poi invece è emerso l’aspetto più negativo, ovvero l’aver subito la loro fisicità e i contatti. A questo aggiungiamo che il loro gruppo dei giocatori cardine giocano insieme da tanto tempo e piano piano invece noi ci siamo disuniti e abbiamo fatto sempre più fatica ad attaccare la loro difesa e reagire alla loro fisicità. Il pro di questa partita è l’impatto e la voglia di fare bene mostrata all’inizio; il contro è l’aver subito tanto la loro fisicità». Domenica impegno a Ferrara, avversario con alcune caratteristiche altalenanti: è la terza peggior difesa del girone (80.7 punti di media subiti, la Staff è la quinta) e ha un attacco buono ma senza brillare, tranne per due giocatori in particolare: Andrew Smith ha la migliore percentuale da 2 punti (60.5%) nel girone Rosso ed Andy Cleaves è il quinto di questa graduatoria (55.8%). Ben due giocatori nella top five della precisione da due punti saranno il primo grattacapo a cui Cortese e compagni dovranno trovare una soluzione.

Leonardo Piva