Wheelchair Hockey serie A1 – Gennarini nuovo vice presidente dei Warriors Viadana

VIADANA La società Macron Warriors Viadana, in un’estate ricca di cambiamenti, ufficializza un nuovo importante ingresso nei quadri societari. Al fianco del presidente Fabio Merlino, a partire dalla stagione 2020-2021, vi sarà Giovanni Gennarini con la carica di vice presidente. «Tutto nasce – spiega Gennarini – da una reale e profonda amicizia sviluppatasi nel corso dell’ultimo anno. Ho conosciuto Fabio Merlino e Luca Mercuri circa dodici mesi or sono per ragioni lavorative, essendo ai tempi presidente della Gennarini Futsal. Con il passare delle settimane, dal rapporto di lavoro, è nata una sincera amicizia e una concreta e fitta collaborazione fra le nostre due realtà sportive. Il lockdown ci ha permesso di ragionare in maniera approfondita e dai tanti progetti è nata la voglia di unire le forze e programmare le prossime due stagioni dei Warriors. Un progetto serio, articolato e sostenibile che mi ha coinvolto. Questa nuova parentesi della mia vita mi darà la possibilità di mettermi a disposizione di persone straordinarie, che lavorano intensamente, e che meritano tanto. I Macron Warriors sono una grande famiglia ed io sono pronto a mettere a disposizione la mia esperienza manageriale per dare sempre più solidità ad un progetto che non ha ancora terminato la propria curva evolutiva. Ci attende una stagione molto particolare ma non per questo meno intrigante: stiamo lavorando senza sosta per arrivare ben preparati e le mosse sul mercato certificano la nostra voglia di puntare al vertice. Ringrazio Fabio per l’occasione concessami e non vedo l’ora di poter misurare l’intenso lavoro di questi mesi sul campo, con la nostra squadra, il nostro nuovo staff ed i ragazzi».