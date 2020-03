Operaio morto investito sulla Goitese: stava posizionando la segnaletica

GUIDIZZOLO – Un operaio è morto investito da un mezzo che ha invaso un cantiere allestito sulla statale goitese tra Giudizzolo e Goito, sulla Statale 236. L’incidente è avvenuto poco dopo le 9 di questa mattina, mercoledì 4 marzo, mentre il 55enne stava terminando l’allestimento del cantiere. Sul posto i sanitari del 118 con un automedica e l’elisoccorsro dall’ospedale di Brescia ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare, il decesso è stato immediato. Intevento anche dei carabinieri di Castiglione delle Stiviere. Traffico in tilt

NOTIZIA IN AGGIORNAMENT