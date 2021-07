Calcio Serie C – Mantova al lavoro a Villafranca. Lauro: “Voglio una squadra d’attacco”

VILLAFRANCA (Vr) «La prima cosa che ho detto ai ragazzi? Che mi perdonino se sbaglierò qualche nome all’inizio: ci vorrà pazienza». Comincia col sorriso l’avventura di Maurizio Lauro al Mantova. La stagione 2021-22 è cominciata di fatto ieri, con i primi due allenamenti sui campi dell’hotel Antares di Villafranca. Qualche tifoso ha storto il naso per la località scelta dalla dirigenza virgiliana, ma la struttura sembra davvero all’altezza per soddisfare ogni esigenza (è dotata di campi in erba naturale e sintetica, piscina, sauna, centro benessere…). Unico inconveniente: l’afa, che speriamo si mantenga su livelli sopportabili.

Ma torniamo a Lauro. Il tecnico campano ha archiviato con soddisfazione il “primo giorno di scuola”: «I ragazzi hanno voglia di ripartire e rimettersi in pista – spiega – . Non siamo ancora al completo, ma sappiamo quello che manca. Ripartiamo dalle buone cose che questa squadra ha mostrato lo scorso anno: discreto calcio e qualificazione ai play off. È una base importante. Manca meno di un mese alla prima partita ufficiale in Coppa, ma il nostro obiettivo è farci trovare pronti per il campionato».

Lauro ha le idee chiare sul suo Mantova: «Voglio una squadra che costruisca la manovra da dietro, aggressiva, che giochi alta e recuperi palloni, attaccando gli spazi in profondità. Una squadra che tenga il pallino del gioco, che se la batta alla pari con tutte e scenda in campo sempre per vincere. Il nostro modulo base sarà il 4-3-3, anche se la disposizione delle tre punte può variare in base ai giocatori o agli avversari».

Niente male come biglietto di presentazione. Sarà per questo che il mister ha chiesto espressamente un paio di amichevoli con squadre di categoria superiore (Brescia l’1 agosto, Vicenza il 6): «È così – spiega – . Quando saremo un po’ più rodati, vorrei ci misurassimo con avversari probanti. Sarebbe bello organizzare qualcosa anche con squadre di pari categoria, ma lì l’occasione dovrebbe arrivare in Coppa. Per quanto riguarda il campionato, aspettiamo di vedere le squadre del girone. Ci danno tutti nell’A: penso sia di livello, un po’ più difficile rispetto all’anno scorso». Ma questo Mantova ha voglia di stupire. E il suo allenatore per primo.