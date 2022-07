Calcio Serie C – Mantova ancora indietro: il Brescia domina e cala il poker (4-1)

TORBOLE CASAGLIA (Bs) Non un granchè il Mantova visto ieri a Torbole Casaglia, quartier generale del Brescia, al cospetto delle Rondinelle. Intendiamoci: anche questa, come tutte le amichevoli che l’hanno preceduta e quelle che la seguiranno, va presa col beneficio d’inventario. Il calcio d’estate, si sa, è bugiardo come pochi. Però era lecito attendersi qualcosa in più dai biancorossi, al netto di mille attenuanti legate alla differenza di categoria e di preparazione. La partita si è risolta in un monologo del Brescia, eccezion fatta per l’ultima parte dei due tempi quando, complice il rallentamento dei padroni di casa, il Mantova ha messo il naso fuori dalla propria metacampo.

BRESCIA-MANTOVA 4-1

RETI 22’ Moreo, 24’ Ndoj, 45’ Fontana, 50’ Bianchi, 54’ Bertagnoli

BRESCIA (4-3-1-2) Andrenacci (46’ Lezzerini); Karacic (69’ Garofalo), Cistana (64’ Papetti), Adorni, Galazzi; Bisoli (46’ Bertagnoli), Van De Looi (58’ Labojko), Ndoj (46’ Mangraviti); Moreo (58’ Niemeijer); Bianchi (69’ Nuamah), Ayè (58’ Olzer). All.: Clotet.

MANTOVA (4-3-3) Tosi (69’ Chiorra); Pinton, Matteucci (58’ Ceresoli), Iotti, Silvestro (69’ Vetere); Procaccio (58’ Pedrini), De Francesco (69’ Faina), Gerbaudo; Guccione (64’ Yeboah), Fontana, Paudice (58’ Messori). All.: Corrent.

ARBITRO Matteo Gariglio di Pinerolo (assistenti: Di Iorio di Vco e Schirru di Nichelino)

NOTE Pomeriggio soleggiato, terreno in ottime condizioni. Gara giocata a porte chiuse. Calci d’angolo: 8-5.