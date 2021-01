Calcio Serie C – Mantova, Cortesi va al Chiasso. Si punta Tupta, Di Gaudio il sogno

MANTOVA Nelle ultime settimane dirigenti e tecnico sono stati molto criptici sul mercato. «Si chiama mercato di riparazione e non abbiamo niente da riparare. Il ds Battisti sta monitorando e se ci sarà qualche occasione la coglieremo». Così aveva parlato il presidente Masiello al termine del match contro la Fermana, lasciando intendere quindi che la rosa del Mantova potrebbe rimanere invariata. In realtà non è così, perchè proprio ieri la società di viale Te ha chiuso per il passaggio di Cortesi al Chiasso a titolo definitivo e ora in attacco, dopo la partenza di Vano, c’è un altro buco da coprire. Il primo obiettivo della società biancorossa è Lubomir Tupta, attaccante di proprietà dell’Hellas Verona, che quest’anno ha trovato poco spazio in Serie B ad Ascoli. Quella di oggi potrebbe essere una giornata importante. Il giocatore ha tante offerte, ma chissà che l’asse Mantova-Verona, possa giocare un ruolo decisivo per l’approdo in biancorosso del giocatore slovacco.

Al momento quindi restano in piedi le alternative Germinale, Barbuti , mentre già dalla scorsa settimana si era raffreddata la pista Magnaghi. Ieri è stato proposto Moreo della Lucchese, ma il Mantova non ha mostrato molto interesse. Il sogno invece è Di Gaudio, sempre di proprietà dell’Hellas Verona. Inserito da inizio stagione nella lista degli esuberi ha diverse richieste. Si erano fatte avanti Bari e Palermo dalla riva dell’Adige fanno sapere che per il momento sono state rifiutate. Chissà che magari sulla sirena possa esserci il coup de théâtre .

Le uscite non si fermano a Cortesi. Esposito, Palmiero, Rosso sono gli altri giocatori messi sulla lista dei partenti. In questi giorni può succedere davvero di tutto. Addirittura potrebbe aprirsi un “caso portieri”. La squalifica di Tozzo, rimediata nella gara contro la Vis Pesaro, ha concesso una doppia chance a Tosi, che sembrava destinato proprio alla formazione marchigiana. Ora le gerarchie si sono capovolte. Troise e la società vogliono dare continuità a Tosi, che essendo di proprietà del Mantova, può essere valorizzato. Tozzo, in prestito dalla Ternana, che ha fatto molto bene in questa prima parte di stagione, non è ufficialmente sul mercato, ma se dovesse arrivare un’offerta, il giocatore difficilmente rifiuterà. A fare il secondo portiere potrebbe essere il 20enne Fantoni, che Troise conosce dai tempi della Primavera del Bologna.

Qualcosa potrebbe muoversi anche a centrocampo. Qualche giocatore potrebbe chiedere più spazio e se ci sarà un’uscita, allora il Mantova potrebbe chiudere per Sdaigui della Roma. Altri fronti potrebbero aprirsi nelle ultime ore. Magari proprio sull’asse Mantova-Verona con qualche esubero gialloblù. Ora l’Hellas è concentrato sul colpo Lasagna e poi chissà, sulla sirena possono arrivare le grandi occasioni.

Tommaso Bellini