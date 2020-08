Calcio Serie C – Mantova dal 31 agosto in ritiro a Montese

MANTOVA La preparazione del Mantova era cominciata in sordina, con i primi allenamenti svolti nel chiuso del Martelli e quindi lontano dai tifosi. Ma negli ultimi giorni i biancorossi sono usciti spesso dallo stadio amico per lavorare sul Centrale Te, concedendosi così alla curiosità degli sportivi. Insomma, brandelli di normalità per una stagione 2020-21 che di normale ha ancora poco, anzi guarda al futuro con tante incognite (leggi: Covid).

Questo lento ritorno alla normalità si appresta a segnare per il Mantova un’altra tappa significativa: la scelta di andare in ritiro. Ancora non è stata comunicata dai canali ufficiali, ma la decisione è stata presa: i biancorossi di Emanuele Troise si trasferiranno a Montese da lunedì 31 agosto per 10-12 giorni. Alloggeranno all’hotel Belvedere e si alleneranno nelle strutture locali (che comprendono anche un campo in sintetico, inaugurato nel 2016). Montese è un paese dell’Appennino modenese, conta 3.200 abitanti ed è posizionato a 841 metri sul livello del mare. Il Mantova aveva visionato altre località nelle scorse settimane; tra le più quotate c’erano Camugnano e Monghidoro, ma la scelta è caduta su Montese, che per la prima volta dunque ospiterà l’Acm.

Per il momento non sono previste amichevoli, causa impossibilità di affrontare squadre dilettantistiche. Il Mantova potrebbe organizzare partite soltanto contro squadre che si sono sottoposte a tamponi e test sierologici, insomma professionistiche. Ma in viale Te preferiscono attendere che l’organico venga completato con qualche acquisto.

Il ds Emanuele Righi ha pressochè ultimato il reparto arretrato. In porta l’obiettivo era l’esperto Tozzo (’92) ed è stato centrato; al suo fianco il 21enne Tosi. Improbabile a questo punto il ritorno di Borghetto, anche se quando si parla di mercato è meglio non dare nulla per scontato. La difesa comprende i centrali Panizzi (’94), Milillo (’97), Baniya (’99), Zanandrea (’99) e Palmiero (’01), senza dimenticare Federico Tosi (’02); gli esterni sono Bianchi (’96), Silvestro (’98), Pinton (’98), Lisi (’01, utilizzabile anche a centrocampo) e Haveri (’01), oltre al già citato e duttile Panizzi.

I colpi dei prossimi giorni riguarderanno, quindi, il centrocampo e l’attacco. La mediana attualmente comprende Gerbaudo (’95), Militari (’99), Mazza (’00) e Lamberti (’01). Il reparto avanzato, invece, può contare sugli esterni Guccione (’92), Finocchio (’92), Zappa (’97) e Tremolada (’99). L’unica punta centrale è Walid Cheddira (’98), il cui prestito dal Parma sta per essere formalizzato e che da qualche giorno si sta allenando agli ordini di Troise. È quindi soprattutto sul bomber che in viale Te stanno concentrando le attenzioni. Il 27 settembre, data di avvio del campionato, è ancora lontana e autorizza a prendersi il tempo necessario.