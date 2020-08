Calcio Promozione femminile – Gove, che colpo: dal Verona ecco Matilde Santinato

GOVERNOLO La rosa delle Piratesse si arricchisce di una pedina, è arrivata infatti Matilde Santinato, giovane (classe 2001) ed eclettica centrocampista (può giocare anche in difesa) giunta in prestito dall’Hellas Verona. «Si tratta di un innesto di qualità – assicura il dirigente Michele Balasini – ha giocato nella Primavera del Verona e qui può crescere e fare il salto di qualità. Abbiamo in canna altri due colpi per completare la rosa, buon mix di ragazze esperte e di prospettiva».

Le altre new entry in casa Gove, come si ricorderà, sono il difensore Enrica Camurati (classe ‘84), le centrocampiste Sara Balestri (‘87) e Katia Gabrini (‘85), l’esterno Beatrice Andreotti (‘94); tutte hanno giocato l’ultima stagione nel Pgs Smile Formigine agli ordini del tecnico Maurizio “Cina” Arvani che ritroveranno quindi in rossoblù. La Gove in rosa si radunerà lunedì prossimo, 31 agosto, allo stadio “Vicini” per l’inizio della preparazione. Oggi è atteso il girone (a 13 squadre) del campionato Promozione.