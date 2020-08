Ciclismo – Lanzarotto vince il Gp a Santa Lucia

MANTOVA Due vittorie, due terzi posti, un quarto, un quinto e altri piazzamenti nella top ten; è questo il bottino messo a segno ieri sulle strade scaligere dal ciclismo giovanile mantovano. Andando con ordine, il primo dei due successi lo ha firmato, tra gli esordienti del 2° anno, Kevin Lanzarotto del Mincio Chiese. L’atleta in maglia gialloblu si è reso protagonista di un numero di grande valore tecnico, al 68° Gp Giochi della Gioventù-Trofeo Consorzio Zai a Santa Lucia (Vr), in quanto è scattato ad una decina di chilometri dal traguardo. Il ritmo da lui imposto ha impedito a qualsiasi avversario di restargli al fianco, a questo però bisogna aggiungere anche il perfetto lavoro di chiusura svolto dai compagni di squadra. Lanzarotto è giunto sul rettilineo d’arrivo in perfetta solitudine, con un vantaggio rispetto agli inseguitori di 30” e tra gli applausi degli sportivi presenti ha festeggiato la prima stagionale. A completare il quadro ci ha pensato Andrea Godizzi che ha chiuso al 7° posto. In precedenza, tra gli esordienti del 1° anno, ha confermato il proprio stato di forma Sergio Ferrari, sempre del Mincio Chiese, che ha concluso conquistando il 4° posto. Restando nel Veronese, a Bovolone, dove si è disputato il Memorial Santo Passaia, sugli scudi Maria Acuti dello Sporteven. L’atleta del team presieduto da Gianluca Boselli ha esultato per la vittoria al termine di una fuga solitaria proposta a pochi giri dal termine. Sempre nella cittadina scaligera, si sono distinti anche Giovanni Busca del Ciclo Club 77 e Lorenzo Atti, terzi rispettivamente nella G3 e G4. Tra le ragazze, vanno sottolineati il 5° posto nella G1 di Viola Mazzola del Ciclo Club 77, il 7° di Emma Traldi e il 9° della sorella Elisa dello Sporteven. Oggi si torna in sella, almeno per quel che concerne le Esordienti e gli Allievi del Mincio Chiese, per partecipare alla manifestazione al velodromo di Fiorenzuola d’Arda (Pc).