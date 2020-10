Basket serie A2 m – Il gm Casalvieri: “Una Staff Mantova a sprazzi, ma le vittorie danno morale”

MANTOVA Passi avanti nel risultato e nella prestazione, specialmente di alcuni singoli. La vittoria della Staff Mantova contro l’Agribertocchi Orzinuovi nella seconda giornata del girone Rosso di Supercoppa Lnp ha fornito più di uno spunto su come la squadra guidata di Emanuele Di Paolantonio sta percorrendo la strada di preparazione che terminerà il 15 novembre, giorno dell’esordio in campionato alla Grana Padano Arena con l’Orlandina. I due senatori, Ghersetti e Infante, hanno trascinato la squadra e, in attesa che alla lista si aggiunga anche Cortese, segnali positivi sono arrivati dall’americano Weaver che dopo una partita opaca contro Udine ha evidenziato progressi, specialmente nel finale concitato quando qualche sua giocata e la fisicità sotto canestro sono risultati decisivi per portare a casa la vittoria.

«Domenica è stata una partita giocata a sprazzi – afferma il general manager Gabriele Casalvieri – Abbiamo visto cose migliori rispetto alla gara contro Udine, anche se alcune cose ci hanno messo in difficoltà, per esempio il pick and roll contro i piccoli. Ma queste partite servono proprio per farci capire cosa dobbiamo migliorare. Dobbiamo però crescere ancora tanto, in situazioni di attacco e di difesa. Le vittorie però aiutano a fare morale per lavorare meglio in settimana. Weaver è cresciuto, ha bisogno di tempo per raggiungere la forma ideale, però ha mostrato qualcosa in più. Ci aspettiamo qualcosa in più da James, che ha fatto una partita un po’ in ombra: deve stare sereno perché è un giocatore molto importante. Ghersetti e Infante ci hanno trascinato, sia in attacco che in difesa. Entrambi, lo sappiamo bene, sono una certezza, sia in campo che nello spogliatoio. Stiamo lavorando bene ma dobbiamo crescere tanto, possiamo fare di più perché il gioco va un po’ a strappi e dobbiamo migliorare nella continuità».

Per il momento, le decisioni del Governo non intaccano l’immediato futuro della Staff Mantova, e quindi il prossimo impegno dei biancorossi è in programma sabato sera a Verona contro la Tezenis, che ha battuto Orzinuovi e perso contro Udine. Un derby sempre molto sentito da entrambe le parti. I friulani intanto sono già qualificati alla Final Eight di Supercoppa.

Leonardo Piva