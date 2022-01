Covid: 1.182 contagi. Mantova +141. Viadana +72. Suzzara +65

MANTOVA Prosegue il lento calo dei contagi giornalieri nella nostra provincia. Oggi, stando ai dati elaborati dalla prefettura di Mantova sono stati registrati 1.182 nuovi casi di Covid in tutto il Mantovano. L’aumento più consistente come praticamente accade sempre da settimane, riguarda il capoluogo, dove i tamponi positivi sono risultati 141. Più che dimezzati invece nell’arco di 24 ore i contagi nel comune di Castiglione delle Stiviere; oggi sono stati 45 a fronte dei 117 del giorno precedente. Più contenuto il calo del numero di casi giornalieri a Suzzara e Viadana, dove sono stati registrati rispettivamente 65 e 72 nuovi contagi. La fascia d’età attualmente più colpita da questa quarta ondata e quella dei più giovani (0-11 anni), con un’incidenza a livello di 700 casi ogni 100mila abitanti su media mobile a 7 giorni su tutto il territorio di Ats Val Padana. L’occupazione di posti letto di terapia intensiva a livello regionale resta intorno al 15%, mentre è a poco più del 33% la media di occupazione di posti letto di reparti non di terapia intensiva.