Canoa – Gli atleti della Mincio in evidenza a Revine

REVINE LAGO Subito in bella evidenza i canoisti della Canottieri Mincio nella gara nazionale sulla distanza dei 500 metri. Sara Vesentini, nel K1 senior, Chiara Nasi ed Emma Rodelli, nel K2 junior, hanno guadagnato la qualificazione alla finale nella kermesse che si conclude questa mattina in terra trevigiana. Vesentini ha vinto la propria batteria col riscontro cronometrico di 2’01”36 e stamane correrà appunto la finale in programma alle 9.10. Nasi e Rodelli scenderanno in acqua alle 10.25, qualificate grazie al secondo posto nella seconda batteria con il tempo di 1’53”86. Le stesse Chiara ed Emma si sono fermate in semifinale nel K1 500 junior, rispettivamente quarta in 2’06”70 e sesta in 2’08”85. Anche Alessio Campari si è fermato in semifinale nel K1 senior 500 con il tempo di 1’42”02. «Alessio ha sfiorato l’ingresso in finale, il suo è un crono ragguardevole – precisa il tecnico della Mincio, Daniele Rossi – non dimentichiamo che ha gareggiato contro atleti che fanno parte della nazionale; stesso discorso per Sara Vesentini, se in finale arriva quarta sarebbe un grande risultato».