Finto imprenditore con vera marijuana deunciato dai carabinieri

MANTOVA I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile – Sezione Radiomobile di Mantova hanno notificato l’avviso di conclusione delle indagini, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova, nei confronti di C.M., bolognese cl 94, con precedenti di polizia, poiché ritenuto responsabile di detenzione ai fine di spaccio di marijuana. Lo scorso luglio, nel quartiere Lunetta, la “gazzella” dell’Arma, nel corso di un posto di controllo ha fermato l’uomo che, sottoposto a perquisizione personale e veicolare, consegnava spontaneamente una busta per il sottovuoto contente un chilo di infiorescenze di cannabis essiccate.

Con molta tranquillità lo stesso si professava imprenditore del settore per la coltivazione di piante di canapa, per la preparazione di fibre tessili, dichiarando che quella fosse “cannabis light” e quindi legale. Ma la versione fornita non è stata sufficiente per i militari che in quella circostanza hanno comunque proceduto al deferimento in stato di libertà e al sequestro della sostanza.

Le successive analisi di laboratorio, svolte tramite l’Agenzia di Tutela della Salute Valpadana di Cremona, su delega dell’Autorità Giudiziaria, hanno infatti riscontrato un delta-9-thc nei limiti superiori a quelli consentiti certificandola pertanto come sostanza “stupefacente” a tutti gli effetti.