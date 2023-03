Calcio Serie C – Mantova, mister Mandorlini dopo la sconfitta a Salò: “Momento difficile, ma è ancora lunga”

Mantova Per il Mantova si è chiusa ieri una settimana difficilissima. Tre sconfitte consecutive che suonano quasi come una condanna ai playout. Ma ci sono ancora cinque partite da giocare e il tecnico biancorosso Andrea Mandorlini continua a crederci. «Ai ragazzi nello spogliatoio ho detto che è ancora lunga. Arrivano degli scontri diretti e in queste gare dovremo dare il massimo perchè cominciamo a giocarci qualcosa d’importante». Poi un passaggio sulla gara contro i gardesani: «Abbiamo regalato il primo gol e loro hanno preso il largo. Peccato perchè abbiamo fatto una partita discreta». Secondo il mister ravennate si è visto qualcosa di diverso rispetto alle due gare precedenti: «Siamo riusciti ad essere più corti e ad andare subito in vantaggio. Il gol un po’ di entusiasmo ce l’ha dato e la squadra ne aveva davvero tanto bisogno». Un gol che ha illuso un po’ tutti: «Avevamo fatto molto meglio di loro per buona parte del primo tempo. Peccato per gli errori commessi sui loro gol. Dobbiamo resettare e ripartire a lavorare per tornare a fare punti subito». Momento particolare, di grande difficoltà dove l’esperienza di alcuni giocatori e del mister può fare la differenza: «Nel calcio partite già scontate non ce ne sono e non ce ne saranno mai. Dopo il gol di Bocalon sembrava che fossimo tornati in fiducia, come era accaduto con la Triestina. Poi il calcio cambia sempre in fretta e in questo momento per noi cambia sempre in modo negativo. Fino a poco prima del loro pareggio ero moderatamente contento delle risposte che avevo avuto dai giocatori». Domenica arriva al Martelli la Juve e Mandorlini sa da dove ripartite: «La squadra per un’ora ha fatto vedere qualcosa di buono, vediamo se riusciamo a recuperare anche qualcuno. Torniamo a casa con tanta amarezza e un passivo esagerato per quello che siamo riusciti a fare». Infine l’augurio alla Feralpi: «E’ una società che ha avuto una progettualità e merita di vincere questo campiona. Speravamo di metterla in difficoltà, sarà per la prossima volta».