Calcio serie C – Mantova: oggi in ritiro partitella in famiglia

MANTOVA Ieri per la squadra biancorossa di Emanuele Troise altra giornata intensa di lavoro con doppia seduta. Al mattino i biancorossi hanno eseguito un lavoro di forza, mentre al pomeriggio il tecnico ha fatto “divertire” i suoi con un allenamento di tattica. Si comincia dunque ad accelerare sui concetti di gioco, che l’Acm dovrà mettere in pratica ogni domenica. Oggi, intanto, la squadra scenderà in campo al pomeriggio sul campo di Montese per un test in famiglia. Sarà l’occasione giusta per lo staff tecnico virgiliano, per osservare da vicino la squadra, in vista della prima amichevole, fissata per il 18 settembre al “Tombolato”, contro il Cittadella. Tanto lavoro sul campo per formare una squadra che dovrà lottare su ogni campo per raggiungere i propri obiettivi. Da queste prime uscite è lecito attendersi anche nuove indicazioni tattiche sulla disposizione in campo, che vorrà adottare il mister e che magari proporrà anche durante la stagione.