Calcio Serie C: MANTOVA-SUDTIROL 0-0 (aggiornamenti)

MANTOVA Buonasera dallo stadio Danilo Martelli. Il Mantova ospita il Sudtirol per l’11esima giornata di campionato. Match difficile e delicato per i virgiliani, che affrontano la vicecapolista con l’obiettivo di riscattarsi dopo la sconfitta con la Triestina. Mister Lauro ritrova Gerbaudo, che rientra dalla squalifica. Sulla panchina del Sudtirol l’ex tecnico del Mantova Ivan Javorcic. Seguiremo la partita con aggiornamenti in tempo reale.

MANTOVA-SUDTIROL 0-0

MANTOVA (4-2-3-1) Tosi; Esposito, Milillo, Checchi, Panizzi; Messori, Gerbaudo; Guccione, Piovanello, Zappa (55′ Pilati); De Cenco. A disp.: Marone, Bianchi, Darrel, Silvestro, Bucolo, Zibert, Paudice, Rihai, Bertini, Pinton, Vaccaro. All.: Lauro.

SUDTIROL (4-3-3) Poluzzi; Malomo, Zaro, De Col, Davi; Tait, Gatto, Broh; Fischnaller (60′ Odogwu), Rover, Candellone (61′ Casiraghi). A disp.: Meli, Fabbri, Curto, Vinetot, Fink, Moscati, Heinz. All.: Javorcic.

ARBITRO Ermes Fabrizio Cavaliere di Paola (assistenti: Lencioni di Lucca e Giuggioli di Grosseto)

RETI

NOTE Espulsi: Milillo al 53′ per doppia ammonizione. Ammoniti: Candellone, Malomo, Milillo, Guccione. Calci d’angolo: 0-1.

Secondo tempo

67′ Il Mantova si difende con ordine.

62′ Ammonito Guccione.

61′ Il Sudtirol inserisce Odogwu e Casiraghi: in superiorità numerica, gli uomini di Javorcic vogliono vincere la partita.

55′ Lauro correa ai ripari e inserisce Pilati al posto di Zappa.

53′ Secondo giallo per Milillo per un fallo di mano a metà campo! Mantova in 10.

47′ Punizione di Broh, Tosi respinge, l’azione prosegue ma viene segnalato un fuorigioco.

46′ Comincia la ripresa. Nessun cambio nell’intervallo.

Primo tempo

45′ + 1′ Squadre negli spogliatoi. A tra poco per la ripresa.

45′ Un minuto di recupero.

45′ Zappa avanza centralmente ma non… centra lo specchio della porta.

40′ Equilibrio in questa fase finale del primo tempo.

35′ Mantova arrembante.

32′ Colpo di testa di Tait, mira sbilenca.

31′ Primo mantovano ammonito: è Milillo.

30′ Checchi a bordo campo dopo un duro contrasto.

23′ Primo ammonito del match: è Carndellone per fallo su Piovanello a centrocampo.

20′ Torna a farsi vivo il Mantova: Piovanello al centro per Gerbaudo che controlla il pallone e da fuori area manda alto.

18′ Ora è Fischnaller di testa ad attaccare la porta di Tosi. Palla alta.

17′ Ancora Sudtirol pericoloso, sempre con Rover che lascia sul posto un paio di biancorossi, si accentra e lascia partire un tiro che Tosi respinge.

11′ Incredibile occasione sbagliata dal Sudtirol: Davi taglia la difesa biancorossa e lancia in profondità Rover, che scarta anche Tosi ma sbaglia la mira del diagonale e la palla finisce fuori.

6′ Punizione di Piovanello, che allarga per Esposito che crossa, De Cenco alza di testa, sulla palla va Milillo che prova la rovesciata ma colpisce debolmente. Buon avvio dei biancorossi.

3′ Mantova schierato con un inedito 4-2-3-1.

2′ Subito una punizione per il Mantova dalla sinistra. Batte Piovanello, ma la difesa ospite allontana.

Finalmente si comincia.

Giornata soleggiata, 17 gradi nell’aria, campo in perfette condizioni. Squadre in campo: Mantova in bianco, Sudtirol in verde scuro. Sono i virgiliani a battere il calcio d’inizio, ma c’è un buco nella rete da riparare. Ci pensa il “masseur” Marcello Croci.