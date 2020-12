Calcio Serie C – Mantova sul mercato a caccia di un leader

MANTOVA «Niente rivoluzioni». Così il ds biancorosso, Alessandro Battisti, parlando di mercato nell’intervista rilasciata alla Voce. Dal 4 gennaio prossimo la società biancorossa avrà la possibilità di rinforzare la propria rosa. La dirigenza di viale Te si sta già muovendo, ma ancor di più da questa settimana intensificherà i contatti per fare il punto sulle strategie da attuare sul mercato. Oltre all’area tecnica, e quindi mister Troise, immaginiamo che verrà coinvolta anche la proprietà nella figura del patron Maurizio Setti, che darà il via libera alle trattative. Sarà fatta un’analisi approfondita della situazione. Da inizio campionato ad oggi c’è stato un percorso altalenante con dei picchi, ma anche con delle cadute, che dopo 17 giornate hanno portato il Mantova al 9° posto in classifica. Un buon risultato, se si considera che la squadra virgiliana è una neo promossa. Detto ciò, però, l’appetito vien mangiando e in un campionato strano, come quello di quest’anno, minato dall’incubo Covid, può succedere di tutto. L’obiettivo principale resta sempre quello della salvezza, ma i playoff sono alla portata e ora la società dovrà decidere cosa fare da grande. Gli interventi sul mercato potrebbero cambiare la rotta, puntando così agli spareggi. Salvo clamorosi scivoloni, la strada per la salvezza è abbastanza avviata. La squadra, seppur con alti e bassi, ha dimostrato di avere un suo equilibrio, ma come si è visto nelle ultime partite, anche contro squadre di pari livello (Legnago e Gubbio), in alcuni ruoli ha evidenziato delle lacune, oltre che tecniche, anche caratteriali. Un leader. Questo probabilmente è quel che manca alla squadra. Senza nulla togliere a giocatori come Guccione, Zibert e Ganz, manca una figura che nei momenti difficili possa prendere per mano i compagni. Magari in molti, in questo senso, ad inizio stagione si aspettavano qualcosa in più da parte di mister Troise, che vanta una grande esperienza da giocatore. Chissà che questo concetto sia condiviso anche da qualche dirigente. Non sarà una rivoluzione, ma è ovvio che qualche ragionamento sui giocatori andrà fatto. E non è da escludere che qualcuno possa anche chiedere di lasciare per poter giocare di più. Una cosa è certa: anche alla fine del mercato di gennaio, la rosa del Mantova non dovrà superare i 25 elementi. Ad oggi, quindi, ad ogni entrata dovrà corrispondere un’uscita. Infine, altro elemento che potrebbe essere determinante nelle prossime mosse di mercato, c’è la sinergia con il Verona. «Un ausilio» l’ha definito Battisti, che potrebbe fare la differenza sulle concorrenti.