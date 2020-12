Pallavolo serie C m/f – Asola, ancora tutto chiuso. Medole da oggi in palestra

MANTOVA Luca Mutti, coach della Kema Asola Remedello, inserita nel girone C della serie C maschile, spera che al più presto dal Comitato regionale arrivino notizie per quel che concerne la data d’inizio del torneo, i gironi (verrà mantenuto quello già reso noto oppure si cambia?) e la formula. «Procediamo con ordine – spiega Mutti – Essendo un campionato di C e di interesse nazionale, potremmo allenarci, solo che al momento è tutto chiuso. A breve dovrebbe esserci consentito di riprendere gli allenamenti, nel caso il torneo iniziasse a metà febbraio. La squadra ha bisogno di qualche settimana per poter lavorare in palestra e acquisire un’accettabile condizione, magari disputando qualche amichevole. E le selezioni provinciali? Abbiamo giovani atleti e atlete che potrebbero far parte dei team regionali per il Trofeo delle Regioni, se venisse disputato: attendiamo chiarimenti a tal proposito». In C però c’è chi riparte. Questa sera, agli ordini di Andrea Negri e Massimo Segala, tornano ad allenarsi le ragazze della Re/max Intermedia Medole.