Calcio Serie C – Mantova, tesserato Conti. In arrivo il centrocampista Procaccio

MANTOVA È stato finalmente ufficializzato il tesseramento di Bruno Conti. Classe 2002, nato ad Anzio, figlio e soprattutto nipote d’arte (il nonno, suo omonimo, è l’ex campione del mondo nonchè simbolo della Roma), Conti è un centrocampista che si è rivelato nella Primavera del Cagliari. È stato acquistato dal Verona che l’ha girato in prestito al Mantova, dove giocherà il suo primo campionato nei professionisti.

Ma il mercato di viale Te sta per piazzare un altro colpo importante in mezzo al campo. È stato trovato un accordo di massima per Andrea Procaccio. Torinese di Chivasso, classe 1996, ha giocato gli ultimi quattro campionati con la maglia della Triestina. Nella scorsa stagione ha totalizzato 32 presenze (più 3 nei play off) con due reti all’attivo. Procaccio ha superato la candidatura di Marco Moscato (’92) del Sudtirol.

Il ds biancorosso Alessandro Battisti punta a chiudere presto per il portiere dell’Empoli Niccolò Chiorra (’01), che però è in ritiro con i toscani, non si sa fino a quando. A giorni è attesa l’ala destra Lisandru Tramoni (’03), con identica trafila di Conti: dal Cagliari al Verona, poi in prestito al Mantova.

Infine, radiomercato riferisce di un interessamento per Samuele Neglia (’91), ex Bari e Fermana, nell’ultima stagione alla Reggiana.