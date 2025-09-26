Calcio giovanile: il programma del weekend

JUNIORES REGIONALE U19 ELITE
3ª giornata, oggi ore 15
Cazzagobornato-Curtatone (ore 16.15)
Darfo Boario-Bsv Garda
La Sportiva Ome-Cividate Pontoglio
Mario Rigamonti-Castelleone
Sported Maris-Castiglione
Valcalepio-Atletico Orsa Iseo
Verolese-Castellana
Aurora Travagliato-Ciliverghe
Classifica: Sported Maris 6, Cividate 6, Ciliverghe 6, Castellana 4, Castiglione 3, Bsv Garda 3, Curtatone 3, Rigamonti 3, Darfo Boario 3, Cazzago 3, Travagliato 2, Castelleone 2, La Sportiva Ome 1, Valcalepio 0, Orsa Iseo 0, Verolese 0
JUNIORES REGIONALE U19
3ª giornata, oggi ore 15
Asola-Carpenedolo (ore 15.30)
Bagnolese-Sporting Club
Pavonese-Castelvetro
Esperia-Sirmione Rovizza
Voluntas-Leoncelli
Orceana-Union Team Marmirolo
Poggese-Soresinese (ore 14.30)
San Lazzaro-Governolese
Classifica: Poggese 6, Asola 6, Pavonese 6, Castelvetro 4, Esperia 4, Sporting 4, Marmirolo 3, Orceana 3, Carpenedolo 3, Bagnolese 1, Leoncelli 1, Voluntas 1, Governolese 1, Soresinese 1, Sirmione 0, San Lazzaro 0
JUNIORES PROVINCIALE UNDER 19
2ª giornata, oggi ore 16
Quistello-Porto
Gonzaga-Mantovana
Ostiglia-Voltesi (ore 15.30)
Borgo Virgilio-Ceresarese
Serenissima-La Cantera
Sporting Pegognaga-River
Union Colli Morenici-Segnate
Riposa: Roverbellese
Classifica: Gonzaga 3, Borgo Virgilio 3, Mantovana 3, Ostiglia 3, Ceresarese 1, Quistello 1, Segnate 1, Serenissima 1, Union Colli 1, Voltesi 1, Porto 0, River 0, Pegognaga 0, La Cantera 0, Roverbellese 0
ALLIEVI REGIONALI UNDER 18 CRL
3ª giornata, domani ore 10
Montorfano Rovato-Rezzato
New Team-Castiglione (oggi 18.45)
Passirano Camignone-Voluntas
Real Dor Brescia-San Michele
Uso United-Desenzano
Accad. Prevalle-Unitas Olympia
Cazzagobornato-Travagliato
Roncadelle-Sporting Chiari
Classifica: Mont. Rovato 3, New Team 3, San Michele 3, Rezzato 3, Desen- zano 3, Voluntas 3, Prevalle 3, Casti- glione 1, Unitas Olympia 1, Travagliato 0, Uso United 0, Cazzagobornato 0, Roncadelle 0, Real Dor Brescia 0, Passirano 0, Sporting Chiari 0
ALLIEVI REGIONALI U18 CRER
3ª giornata, domani ore 10
Cabassi Union Carpi-Castelnuovo
Suzzara-San Paolo (oggi ore 16)
Arcetana-Sporting S.Ilario
Colombaro-Real Formigine
Lentigione-Rubierese
Pavullo-Viadana
Classifica: Viadana 6, San Paolo 6, Real Formigine 4, Lentigione 3, Colombaro 3, Pavullo 3, Rubierese 1, Limidi 1, Suzzara 1, Arcetana 1, Sporting S.Ilario 1, Mirandolese 1, Castelnuovo 1, Union Carpi 0
ALLIEVI REGIONALI UNDER 17
3ª giornata, domani ore 10
Castiglione-Quistello (oggi ore 16.30)
Verolese-Pavonese
Gussago-Pavoniana
Soncinese-Accademia Prevalle
Sported Maris-Orceana
Sporting Club-Castelverde
Valtrompia-Montorfano Rovato
Vighenzi-Ciliverghe
Riposa: Cellatica
Classifica: Cellatica 6, Ciliverghe 6, Castiglione 6, Soncinese 6, Valtrompia 6, Gussago 6, Montorfano Rovato 3, Quistello 3, Sported Maris 3, Orceana 3, Prevalle 0, Pavonese 0, Verolese 0, Vighenzi 0, Castelverde 0, Pavoniana 0, Sporting Club 0
ALLIEVI PROVINCIALI UNDER 17
2ª giornata, domani ore 10
Asola-Pomponesco
Castellana-Pegognaga (oggi 17.30)
Mantovana-La Cantera
Curtatone-Borgo Virgilio
San Lazzaro-Porto
Serenissima-Polirone
Voltesi-Rapid Olimpia (oggi ore 16)
Riposa: Medolese
Classifica: San Lazzaro 3, Pegognaga 3, Castellana 3, Porto 3, Voltesi 3, Serenissima 3, Asola 1, Rapid Olimpia 1, Borgo Virgilio 0, La Cantera 0, Curtatone 0, Medolese 0, Pomponesco 0, Mantovana 0, Polirone 0
ALLIEVI REGIONALI UNDER 16
3ª giornata, domani ore 10
Città di Albino-Desenzano
Darfo Boario-Rezzato
Gussago-Valcalepio Junior
Porto-Sported Maris (oggi ore 15)
Azzano-Concesio
Pavonese-Castellana (ore 17.30)
Colognese-Ciliverghe
Pavoniana-Castiglione (ore 10.45)
Classifica: Darfo 6, Castiglione 6, Pavoniana 6, Città di Albino 6, Desenzano 4, Pavonese 3, Sported Maris 3, Gussago 3, Colognese 3, Valcalepio 3, Azzano 2, Ciliverghe 1, Concesio 0, Castellana 0, Porto 0, Rezzato 0
ALLIEVI PROVINCIALI UNDER 16
2ª giornata, oggi ore 16
Cannetese-San Lazzaro (dom. ore 10)
Mantovana-Gonzaga
Poggese-Quistello (ore 18)
S.Egidio S.Pio X-Borgo Virg. (ore 18)
Union Colli-River (ore 16.30)
UT Marmirolo-Polirone (ore 15.30)
Riposa: Rapid Olimpia
Classifica: Rapid Olimpia 3, Poggese 3, Borgo Virgilio 3, Quistello 3, Marmirolo 3, Polirone 1, S.Egidio S.Pio X 1, Mantovana 0, San Lazzaro 0, Cannetese 0, Union Colli 0, Gonzaga 0, River 0
GIOVANISSIMI REG. U15 GIRONE E
3ª giornata, domani ore 10
Castiglione-Valtenesi (oggi ore 18.30)
Aurora Travagliato-Cortefranca
Montorfano Rovato-Darfo Boario
Cellatica-Concesio
Ciliverghe-Palazzolo
Mario Rigamonti-Voluntas Brescia
Valcalepio Junior-Gavardo
Vighenzi-Uso United
Classifica: Darfo Boario 6, Palazzolo 6, Voluntas Brescia 4, Concesio 4, Valcalepio Junior 4, Castiglione 4, Vighenzi 3, Ciliverghe 3, Valtenesi 3, Mario Rigamonti 3, Uso United 1, Montorfano Rovato 1, Travagliato 1, Cellatica 1, Cortefranca 0, Gavardo 0
GIOVANISSIMI REG. U15 GIRONE F
3ª giornata, domani ore 10
Offanenghese-San Lazzaro (oggi 15)
Pavonese-Porto (ore 10.30)
Castelnuovo-Ripaltese
Orceana-Casalpusterlengo
Pianenghese-Soncinese
Codogno-Asola (ore 15)
Rapid Olimpia-Unitas Olympia
Sported Maris-Castellana
Classifica: Codogno 6, Castellana 6, Offanenghese 6, San Lazzaro 4, Sported Maris 4, Pavonese 4, Unitas Olympia 3, Rapid Olimpia 3, Castelnuovo 3, Orceana 3, Soncinese 1, Pianenghese 0, Ripaltese 0, Porto 0, Asola 0, Casalpusterlengo 0
GIOVANISSIMI PROV. U15 GIR. A
2ª giornata, domani ore 10
La Cantera-Sporting Club (ore 10.30)
Curtatone-Union Colli (oggi ore 16)
Redondesco-Voltesi (oggi ore 17.30)
Borgo Virgilio-Medolese
Roverbellese-Cannetese
San Lazzaro-Casaloldo (oggi ore 15)
Classifica: Union Colli 3, La Cantera 3, Roverbellese 3, Redondesco 3, Sporting Club 3, Cannetese 3, Curtatone 0, Medolese 0, San Lazzaro 0, Casaloldo 0, Voltesi 0, Borgo Virgilio 0
GIOVANISSIMI PROV. U15 GIR. B
2ª giornata, domani ore 10
Quistello-Pegognaga
Polirone-Union Villa
River-UT Marmirolo (oggi ore 16)
S.Egidio S.Pio X-Poggese
Serenissima-Piccoli Pirati (oggi 16)
Riposa: Gonzaga
Classifica: UT Marmirolo 3, Pegognaga 3, Gonzaga 3, Poggese 3, S.Egidio S.Pio X 3, Union Villa 0, Piccoli Pirati 0, Polirone 0, River 0, Serenissima 0, Quistello 0
GIOVANISSIMI REGIONALI U14
3ª giornata, domani ore 10
San Lazzaro-Uso United (oggi ore 15)
Breno-Desenzano
Castellana-Travagliato (ore 11.15)
Castiglione-Darfo Boario (ore 10.15)
Ciliverghe-Cazzagobornato
Mario Rigamonti-Voluntas
Palazzolo-Sported Maris
Pavoniana-Vighenzi
Classifica: Desenzano 6, Voluntas 6, Vighenzi 6, Breno 6, Darfo 4, Rigamonti 4, Sported Maris 3, Ciliverghe 3, Palazzolo 3, Pavoniana 3, Cazzago 3, Castellana 0, Travagliato 0, Uso United 0, Castiglione 0, San Lazzaro 0
GIOVANISSIMI PROV. U14 GIR. A
2ª giornata, domani ore 10
La Cantera-Rapid Olimpia (oggi 16)
Porto-Curtatone
Sporting Club-Bagnolese (oggi 15)
Riposa: Roverbellese B
Riposa: Mantovana B
Classifica: Curtatone 3, Bagnolese 3, Porto 3, Rapid Olimpia 0, Roverbella B 0, La Cantera 0, Mantovana B 0, Sporting Club 0
GIOVANISSIMI PROV. U14 GIR. B
2ª giornata, domani ore 10
Gonzaga-Rapid Olimpia B
Moglia-River
Poggese-San Lazzaro
Roverbellese-Mantovana
Riposa: UT Marmirolo
Classifica: Rapid Olimpia B 3, Marmirolo 3, Poggese 3, Gonzaga 0, Mantovana 0, San Lazzaro 0, River 0, Moglia 0, Roverbellese 0
JUNIORES CREMONA
3ª giornata, oggi ore 15
Robecco d’Oglio-La Piccola Atene
Castelverde-Acquanegra (ore 14.30)
CAMPIONATI CRER
Allievi Int. U16 Pr: 3ª g. (dom. 10.30)
Viadana-Luzzara
Rapid Viadana-Audace
Giovanis. U14 Re: 3ª g. (oggi ore 15)
Viadana-Luzzara