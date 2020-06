Calcio Serie C – Mantova, tifosi impazienti per le prime mosse

MANTOVA Passata l’emergenza Covid, i tifosi del Mantova stanno più o meno timidamente tornando protagonisti sui social. Da qualche giorno, per esempio, le pagine facebook dedicate alle vicende di viale Te fanno registrare un aumento di like e commenti. Sarà appunto che l’emergenza sanitaria è passata, sarà che il Mantova ha finalmente in tasca il biglietto per la C, fatto sta che cresce l’attesa per le prime mosse societarie in vista della nuova stagione. Già, ma come sta vivendo questa attesa il popolo biancorosso?

Società – Le cronache degli ultimi giorni riferiscono di un apparente immobilismo, derivato anche dal fatto che la Serie C deve ancora concludersi e dunque non c’è fretta per dare forma al Mantova che verrà. Ma si sa che il tifoso qualche segnale vorrebbe vederlo. E quando ciò non succede, nonostante rassicurazioni e valide giustificazioni, scatta inevitabile l’inquietudine. Qualcuno si chiede cosa aspettino in viale Te ad annunciare ds e mister, o a blindare i big dagli assalti della concorrenza. Ma c’è anche chi concede fiducia alla società, facendo notare che negli ultimi due anni si è sempre mossa con apprezzabile tempismo. I più, comunque, tacciono. Pure loro in attesa (degli eventi).

Il direttore sportivo – Nessuno dei pochi nomi trapelati per l’eventuale sostituzione di Righi ha saputo scaldare la tifoseria. Anzi, quelli che si sono espressi sull’argomento hanno confermato la preferenza per l’attuale ds. Verranno accontentati: a meno che non sia lui stesso a volersi cimentare in altre sfide, sarà ancora il vulcanico bolognese a ricoprire quella carica.

L’allenatore – Francesco Modesto resta il favorito per la panchina biancorossa, ma non sembra convincere la tifoseria (o almeno quelli che si sono espressi). C’è chi sottolinea l’esperienza negativa vissuta dal tecnico calabrese al Cesena e chi fa leva sulle informazioni prese dagli stessi supporter cesenati (da anni gemellati con i mantovani). Quanto all’alternativa Colombo, per il momento viene ignorata. Piuttosto, un po’ a sorpresa, si registrano attestati di stima per Garzon e Cuffa. E non mancano i nostalgici di Morgia.

La squadra – Qui sale la preoccupazione. In primis per il futuro di Scotto e Guccione, che i tifosi reclamano a gran voce anche il prossimo anno con la maglia biancorossa (ma questo, qualcuno fa notare, dipenderà anche da loro). Tra quelli da confermare, preferenze per Lisi, Galazzini, Minincleri e Finocchio. C’è chi invoca i ritorni di Borghetto, Baniya e Silvestro; e chi (magari senza troppa enfasi) auspica l’arrivo di giovani di prima scelta dal Verona.

Questo il termometro del popolo biancorosso ad oggi. Ma siamo solo all’inizio: l’estate sarà lunga, gli argomenti di discussionedi certo non mancheranno.