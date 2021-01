Calcio Serie C – Mantova, Troise commenta l’1-0 alla Fermana: “Serviva pazienza e l’abbiamo avuta”

MANTOVA Come all’andata: Mantova batte Fermana 1-0 con rete di Guccione. All’andata il gol vittoria arrivò su rigore, ieri su azione, Ma la sostanza non cambia. Il Mantova, dunque, conquista i primi tre punti del girone di ritorno, che gli consentono di staccare in classifica la Triestina. Allo stesso tempo, sente il fiato sul collo del Matelica che ieri ha sconfitto i giuliani. Il tecnico biancorosso Emanuele Troise si gode il successo in vista della prima di tre sfide da bollino rosso nell’arco di una settimana: Carpi, Padova, Perugia. «Prima di tutto – ha esordito il mister – , anche questa vittoria è dedicata a Beppe e Marco che ci curano i campi. È stata una partita complicata. Nonostante l’inferiorità numerica, il loro atteggiamento non è cambiato. Hanno sfruttato il baricentro basso per chiudere e trovare gli spazi giusti non era semplice. Serviva molta pazienza e noi l’abbiamo avuta. Dopo il gol si poteva raddoppiare con qualche buona occasione in campo aperto, ma non ci siamo riusciti».

Il girone di ritorno comincia nel migliore dei modi: «Sicuramente è un buon auspicio per noi – sottolinea Troise – . Siamo contenti anche di aver dato continuità, dopo i tre punti di Pesaro e il pareggio con la Triestina». Proprio i giuliani ieri sono caduti in casa del Matelica, che dunque si mantiene in scia al Mantova. Ma il pensiero dell’Acm va al prossimo trittico di gare: «Questi tre punti – dice ancora Troise – sono pesanti anche per la classifica. Ora ci aspetta una trasferta complicata. E poi due gare contro squadre ben attrezzate per la vittoria del campionato».

Voto 4, per essere generosi, al manto erboso del Martelli. Un avversario in più per il Mantova. Troise, che pure all’inizio aveva dedicato la vittoria a chi gestisce i campi, ammette le difficoltà: «Considerato l’atteggiamento dell’avversario – spiega – ha penalizzato il nostro modo di giocare. Alla fine, comunque, il successo è arrivato e ce lo godiamo». Tozzo ha scontato le due giornate di squalifica e ora bisogna capire se cambierà la gerarchia dei portieri. A Pesaro e negli ultimi due match, Tosi ha dimostrato di essere un portiere valido. Sembrava destinato a vestire la maglia della Vis e invece è cambiato tutto. «Valuteremo – ha detto il tecnico campano – . Tosi si è fatto trovare pronto ed è un valore aggiunto». Sul mercato il mister glissa: «Stiamo alla finestra. Sono contento della rosa a disposizione. Bisogna fare molta attenzione perché la squadra ha trovato il suo equilibrio». Baniya e Pinton, di fatto, si possono considerare dei nuovi acquisti: «In ottica mercato – conclude l’allenatore – è una giusta osservazione. Lo stesso dicasi di Di Molfetta, che ha ripreso. L’auspicio è di recuperare bene questi giocatori».