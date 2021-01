Viadana, denunciata una cittadina indiana per cattiva conservazione di generi alimentari.

MANTOVA Nella giornata di oggi 25 gennaio 2021 i militari della Stazione di Viadana, hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria di Mantova una cittadina indiana per aver violato la normativa sulla conservazione degli alimenti e sanzionato amministrativamente un cittadino indiano per la violazione delle normative anti-COVID19.

Gli operanti, nei giorni precedenti, procedevano ad un controllo di un esercizio commerciale di rivendita di prodotti etnici corrente a Viadana.

Nel corso dell’accertamento i militari appuravano che l’uomo al banco, serviva i clienti senza indossare i prescritti dispositivi di protezione individuale (mascherina chirurgica o equivalenti) obbligatori secondo le attuali normative in vigore (e per tale motivo sanzionato); inoltre alla richiesta di visionare il suo contratto di lavoro, l’uomo asseriva di essere il marito della titolare del negozio e di non essere in possesso di alcun contratto di collaborazione.

Durante il controllo, gli operanti rinvenivano inoltre, all’interno di un congelatore a pozzetto funzionante, in promiscuità con altri alimenti regolarmente etichettati e conservati, circa 18kg di sgombri privi di qualsivoglia confezionamento ed etichetta, quindi anonimi ed a diretto contatto con il ghiaccio. Gli alimenti venivano sottoposti a sequestro e la titolare del negozio, una 36enne indiana, denunciata all’Autorità Giudiziaria di Mantova.

Ulteriori accertamenti sono in corso da parte del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro per verificare la posizione lavorativa dell’uomo.