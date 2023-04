Calcio Serie C – Martelli esaurito per Mantova-Renate: previsti oltre 5000 spettatori

Mantova Il “Martelli” finalmente torna a riempirsi come ai vecchi tempi. I tifosi virgiliani hanno risposto in massa all’appello lanciato dal presidente Filippo Piccoli. Ieri in tarda mattinata da Viale Te era trapelata la possibilità che si potesse arrivare al soldout e quindi aprire anche la Curva Cisa ai mantovani, ma la Questura ha detto no. A metà pomeriggio, il club virgiliano ha diramato un comunicato annunciando che i biglietti per assistere a Mantova-Renate erano esauriti. In totale sono 4.633 i tagliandi distribuiti tra Mantova Point, Gimme Five e tramite prenotazione online. A questi vanno aggiunti anche i 600 abbonati e il totale porta abbondantemente oltre 5mila. Nessuno da Meda. Colpo d’occhio d’altri tempi e la Curva Te è pronta a promettere spettacolo. L’invito che rivolge il direttivo della Curva, unito a quello del Ccmc, è di recarsi allo stadio con bandiere e sciarpe biancorosse per colorare il “Martelli”, che sarà una bolgia. Questo dovrà servire a Guccione e compagni per andare a caccia della seconda vittoria consecutiva e quindi mettere in cascina punti pesanti in classifica e prepararsi al meglio per quello che sarà un vero spareggio salvezza a Vercelli contro la Pro.