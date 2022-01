Calcio serie C – Mercato Mantova: Bucolo-Potenza, trattativa a rilento. In attacco sfida tra Russini e Sartore

MANTOVA Ci si aspettava già in questi giorni qualche colpo di mercato da parte del Mantova e invece bisognerà pazientare ancora un po’. Tutto in stand by a causa del Covid, che sta tenendo in scacco tutte le squadre di Serie C e non solo. Nel frattempo però la dirigenza biancorossa non resta con le mani in mano e continua a monitorare i movimenti per poi tentare appena possibile, l’affondo finale. Continui i contatti tra il ds Battisti, la presidenza e mister Galderisi. Nei giorni scorsi si è fatto il punto sugli obiettivi di mercato e quelli non cambieranno. Partendo dalle possibili cessioni. Sulla lista c’è il centrocampista Bucolo, richiesto dal Potenza. Tra i lucani e il club virgiliano pare esserci già stato un primo contatto, ma ancora non c’è il via libera. Una fase di stallo che imbriglia anche la posizione di Zibert sul quale abbiamo registrato un timido interesse dell’Ancona. Il Mantova deve ancora valutare l’eventuale contropartita della formazione marchigiana. Galderisi infatti ha chiesto qualche rinforzo in mezzo al campo, con un giocatore che possa fare da vice Gerbaudo. Al momento in quel ruolo l’unico che pare interessare al Mantova è Gattoni della Pro Sesto. E poi il tema attaccanti. Da registrare l’interesse, almeno a voce, di diverse squadre per capitan Guccione. Lo cercano Cesena, Modena, Reggiana e pare il Lecco, ma molto probabilmente alla società non arriverà nessuna richiesta vera e propria: l’Aciemme l’ha già fatto capire a chiare lettere: Guccione è un punto fermo del Mantova e resterà, così come De Cenco. La società virgiliana resta alla ricerca di un esterno. Gli obiettivi sono Russini del Catania e Sartore della Turris, in passato già al Mantova. Per quanto riguarda l’innesto di un’altra punta centrale, non è da escludere che il Mantova possa accantonare, almeno per il momento Biasci, che resta pur sempre un obiettivo, per cercare di chiudere con Candellone del Sudtirol. Piste alternative Nocciolini, Marilungo e Santini.