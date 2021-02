Calcio Serie C – Mille non più mille: Perugia-Mantova vista da Chiara

MANTOVA Dopo tre sconfitte consecutive e 12 gol al passivo, tutto nel giro di una settimana, a Mantova la pazienza dei tifosi è finita. Molte voci gridano basta e la gente è stufa e arrabbiata. Nelle scuole oggi arrivano le pagelle. Con le ultime “verifiche” la media del voto dei biancorossi si è molto abbassata e si rischia davvero la bocciatura. Dopo gli scrutini ecco i risultati.

IL D.S. (che una settimana fa dichiarava “salvarsi sarà dura”)

Japy «Come se non bastasse a ghè anca al ds che porta sfiga». VOTO 4

LA SQUADRA

Livio «Difesa inguardabile»; Federico «Dietro si continua a dormire»; Ettore «Prendi dei gol del ca..o per limiti individuali»; Renata «Sto aspettando la cazzimma»; Massimo «Sono tre anni che giochiamo senza difesa»; Ernesto «Mancanza di gioco e di uomini»; Alessandro «Stupisce non vedere nessuna reazione da una squadra sotto di due gol. È deprimente»; Luciano «L’hanno già scritto che però la squadra non ha giocato male e non meritava la sconfitta?»; Ale «A set imbriac?». VOTO 4

IL MISTER (e metto le più gentili)

Rani «Basta Troise, vattene. Ti accompagno anche a casa»; Stefano «Troise l’ha pers la testa»; Paolo «Troise, per favore pietà… pietà di noi tifosi. Troise, ascoltam me: to so la to roba e va a… Bologna»; Martina «Troise prenda atto e faccia l’unica scelta dignitosa»; Marco «Va a sculasar li rani col cuciarin dal gelato» fino al poetico Matteo «… l’equipaggio è smarrito, insicuro, indeciso, arrendevole; il timoniere cambia spesso e inavvertitamente direzione e va in confusione». E Stefano rincara la metafora «Siamo una barca che sta affondando». VOTO 4

LA SOCIETA’

Carlo «Serve uno scossone alla squadra»; Davide «Siamo entrati in un tunnel da cui è difficile uscire… speriamo di riuscire almeno ad arredarlo!»; Massimo «Sarà anche sbagliato ma adesso o via il mister o via i giocatori»; Joe «… chi non combatte per un traguardo “degno” prima o poi finisce con lo smarrirsi».

Il voto resta sospeso, in attesa…

I TIFOSI

Bice «Forza Mantova, forza ragazzi»; Fiorenza «Sono triste»; Daniele «Tifare Mantova son gioie e dolori. Mi sa che Gioia quest’anno è finita»; Valter «Ad ogni modo mai molar»; Fendi «Uffa!»; Alberto «E’ questione di dignità»; Alex «Sono offeso»; Gianluca «Am vegn da sigar… ci stanno prendendo a pallonate»; Corrado «Forza Mantova. E’ un momentaccio, spero che passi alla svelta».

Voto? Per me è sempre 10.

Buona cazzimma a tutti.