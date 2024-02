Calcio Serie C – Il Mantova non va oltre l’1-1 a Novara. Il vantaggio sul Padova scende a +6

NOVARA Il Mantova esce da Novara con un punto che fa classifica ma che riduce a +6 il vantaggio sul Padova. Biancorossi sotto alla prima occasione della partita: al 4′ segna Bentivegna. Poi un lungo dominio dei virgiliani che si concretizza con il pareggio di Galuppini al 55′ ma lì finisce. Punto pesante, ma qualche rimpianto c’è. Il Mantova tornerà in campo sabato prossimo alle 18.30 a Vercelli contro la Pro Vercelli.

La cronaca

Buon pomeriggio dallo stadio Piola di Novara. Contro i piemontesi il Mantova è chiamato a rispondere al successo ottenuto ieri dal Padova con l’Arzignano (4-0) che ha riportato i veneti a -5 in classifica. Il Novara, a dispetto del quartultimo posto, sta attraversando un buon momento: nelle ultime 4 partite ha infatti totalizzato 10 punti senza mai subire gol. Nel Mantova è fuori l’infortunato Cavalli; nel Novara lo squalificato Calcagni. Seguiremo il match con aggiornamenti in tempo reale. Restate connessi!

NOVARA-MANTOVA 1-1

NOVARA (3-4-2-1): Minelli; Bertoncini, Lancini, Lorenzini; Kerrigan (46′ Boccia), Ranieri, Di Munno, Urso; Donadio (86′ Scappini), Corti (63′ Ongaro); Bentivegna (82′ Schirò). A disp.: Menegaldo, Desjardins, Cannavaro, Caravaca, Migliardi, Caradonna, Ngamba, Vilhjalmsson. All.: Gattuso.

MANTOVA (4-3-3): Festa; Radaelli (69′ Bragantini), Redolfi, Brignani, Celesia; Muroni, Burrai, Trimboli (75′ Debenedetti); Galuppini, Mensah (75′ Monachello), Fiori (80′ Bombagi). A disp.: Sonzogni, Bani, Wieser, Fedel, Napoli, Panizzi, Argint, Maggioni, De Maio, Giacomelli. All.: Possanzini.

ARBITRO: Mario Perri di Roma 1 (assistenti: Nana Tchato di Aprilia e Cesarano di Castellammare di Stabia)

RETI: 4′ Bentivegna, 55′ Galuppini

NOTE: Ammoniti: Kerrigan, Brignani, Galuppini, Di Munno, Ranieri. Calci d’angolo: 0-5. Recupero: 2′ + 4′

Secondo tempo

94′ Dopo 4 minuti di recupero finisce il match.

90′ Quattro minuti di recupero.

85′ Occasione Novara con un tiro-cross di Urso che fortunatamente per il Mantova non trova nessuno pronto alla deviazione.

83′ Galuppini al volo manda alto e si becca solo i fischi dei tifosi del Novara.

80′ Dentro anche Bombagi, che sostituisce Fiori.

75′ Altrui due attaccanti in campo per il Mantova: Monachello e Debenedetti rilevano Mensah e Trimboli.

69′ Possanzini inserisce Bragantini al posto di Radaelli.

65′ Il Novara si fa vedere con un diagonale di Urso che non centra lo specchio della porta.

57′ Esultanza polemica di Galuppini verso il pubblico di Novara (per questo viene ammonito). Dalla curva novarese parte un coro contro l’attaccante biancorosso.

55′ GOOOOOOOOOOOOLLLLL DEL MANTOVAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!! A segno Galuppini sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Burrai e rifinito con una spizzata da Celesia. Sotto misura la deviazione vincente di “Galu”.

52′ Il Mantova torna ad occupare stabilmente la metacampo locale, ma non crea pericoli a Minelli.

48′ Ancora un’uscita provvidenziale di Festa che anticipa Boccia tutto solo allontanando il pallone.

Tutto pronto per la ripresa del gioco. C’è un cambio nel Novara: Gattuso toglie Kerrigan, a rischio espulsione, e inserisce Boccia.

Primo tempo

45′ + 2′ Il primo tempo finisce qui. Mantova sempre in attacco, ma il Novara va al riposo in vantaggio 1-0. A tra poco per la ripresa.

45′ Due minuti di recupero.

45′ Tiro di Brignani da fuori area, palla alta.

40′ Occasione Mantova con Trimboli la cui conclusione tocca l’esterno della rete.

39′ Il Mantova reclama inutilmente un rigore per una spinta in area di Di Munno su Brignani.

34′ Contropiede Novara, lancio per Bentivegna tutto solo. Rimedia Festa uscendo dall’area e anticipando di piede l’attaccante. Palla in rimessa laterale.

32′ Continua a spingere il Mantova, che attacca sotto il settore riservato ai tifosi biancorossi.

27′ Brignani è il primo ammonito del Mantova per fallo.

24′ Punizione di Galuppini “telefonata” per il portiere novarese che blocca senza patemi.

22′ Gran lavoro di Fiori sulla sinistra: fa secco un avversario e appoggia a Galuppini la cui girata termina alta.

21′ E’ sempre il Mantova a comandare il gioco.

18′ Batte Galuppini ma anche in questo caso la palla tocca la barriera, si alza e l’azione sfuma.

17′ Punizione per il Mantova dal limite dell’area. E’ una ghiotta occasione.

16′ Tutto ok per l’attaccante del Mantova che riprende regolarmente il gioco.

15′ Mensah toccato duro a palla lontana. Gioco fermo e soccorsi in campo.

13′ Lampo di Mensah che lascia sul posto il difensore e prova il diagonale dalla destra. La palla esce.

10′ Bella palla lavorata da Fiori che avanza e fa partire un destro potente ma centrale da fuori area. Minelli blocca.

9′ Ancora Mantova in avanti ma senza costrutto. Burrai e compagni provano comunque a pareggiare.

8′ I biancorossi reagiscono con un colpo di testa di Galuppini su cross di Burrai.

7′ Partenza choc per il Mantova, già sotto alla prima occasione creata dai piemontesi.

4′ GOL DEL NOVARA! Tap-in comodo di Bentivegna su traversone dalla sinistra di Corti sfuggito a Redolfi.

3′ Punizione battuta da Burrai, la barriera alza la traiettoria del pallone, nessun problema per il portiere.

2′ Primo cartellino giallo del match: è per Kerrigan che ferma fallosamente Fiori. Calcio di punizione per il Mantova.

Pre-gara

Come sempre, i giocatori del Mantova vanno a salutare i propri tifosi. I biancorossi si apprestano a battere il calcio d’inizio. Si parte.

Novara in maglia blu con pantaloncini neri, Mantova in rosso.

Con in sottofondo l’inno del Novara (una marcetta decisamente vintage) le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo.

Sono attesi circa 500 tifosi mantovani, molti dei quali però devono ancora prendere posto nel settore a loro riservato.

Tutto pronto allo stadio Piola. Campo in sintetico, giornata soleggiata, temperatura di 13 gradi. Attendiamo l’ingresso in campo delle squadre.