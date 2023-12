Calcio Serie C – Possanzini: “Mantova, niente cali di tensione. A Legnago con la solita mentalità”

MANTOVA Il Mantova si avvicina all’ultima fatica del 2023: la trasferta di domani a Legnago (ore 18.30). Davide Possanzini ammonisce: «È l’ultima dell’anno, ma per noi non deve cambiare nulla: la partita va approcciata esattamente come le altre». Effettivamente, in questi casi, è facile imbattersi in cali di tensione, magari inconsapevoli: «Non li temo perchè conosco i miei ragazzi – fa sapere il mister biancorosso – . Se pensiamo a dove siamo partiti, dobbiamo solo cavalcare l’entusiasmo che abbiamo saputo alimentare. Se siamo in quella posizione di classifica è perchè ce la siamo meritata. Sono molto contento perchè i ragazzi credono in quello che fanno e lavorano con grande impegno e serietà. Anche questa settimana mi mettono in difficoltà con le scelte». A proposito, mancherà Burrai: «Le alternative non mancano: Bani, Wieser, Fedel… Anche in difesa ho qualche dubbio da sciogliere».

Possanzini mette in guardia dal Legnago: «Mi aspetto una partita difficile. Il Legnago ha messo in difficoltà molte squadre e in più sta attraversando un periodo positivo. I numeri dicono che è una squadra simile al Lumezzane, solida ed equilibrata, che raccoglie risultati in casa e in trasferta. Insomma, dobbiamo farci trovare pronti».

Quando il Mantova sarà già negli spogliatoi, alle 20.45, comincerà Triestina-Padova, lo scontro diretto che mette una di fronte all’altra le uniche due rivali dell’Acm per la Serie B. In viale Te sognano di gustarsi il big match con tre punti freschi in saccoccia: «In realtà – precisa Possanzini – , comunque vada la nostra partita, assisteremo a Triestina-Padova con la massima serenità. E qui torno al nostro obiettivo di partenza, che non era la Serie B ma il riportare tanta gente allo stadio. Ebbene, la fiducia ci è stata data, tutto ha fatto sì che l’entusiasmo si alimentasse di giorno in giorno. Io sono molto contento di tutto ciò. È questa la nostra più grande conquista, perchè non dimentico di dove eravamo il 17 luglio: in bilico tra Serie C e D, perchè non ancora sicuri del ripescaggio. Senza nemmeno i palloni della categoria, semplicemente perchè non eravamo in nessuna categoria. Spero di continuare su questa strada, i presupposti ci sono. Di una cosa ho la certezza: non sarà lasciato nulla al caso».